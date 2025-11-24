Dal 29 novembre al 6 gennaio oltre 170 capolavori

C celebra l’arte presepiale mondiale

Dal 29 novembre – Dal 29 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, la Cripta della Basilica Cattedrale ospiterà la XXIV Mostra internazionale di arte presepiale, appuntamento che si conferma tra i più rilevanti del panorama artistico e culturale italiano. L’esposizione raccoglierà oltre 170 opere di 64 espositori, provenienti da diverse regioni e dall’estero, trasformando la città in un crocevia di tradizione e creatività.

La rassegna, ideata dall’associazione Amici del Presepio “Gualtiero Angelini”, gode del sostegno del Comune, della Regione Umbria, dell’Assemblea Legislativa, della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello e della Camera di Commercio di Perugia. La presentazione ufficiale si è svolta a Palazzo Donini, alla presenza della presidente regionale Stefania Proietti, della consigliera Letizia Michelini, dell’assessore Riccardo Carletti, del presidente dell’associazione Lucio Ciarabelli e del vice Claudio Conti.

La mostra offrirà un percorso emozionante tra capolavori ispirati alla Natività, con firme di maestri artigiani di Napoli, Catania, Toscana, Lazio e Umbria, oltre a contributi internazionali e collezioni private. Tra le opere di rilievo spicca il lavoro del maestro Vincenzo Saccardo, dedicato alle “tabacchine”, simbolo della tradizione popolare e industriale. La scorsa edizione ha registrato oltre 10.000 visitatori, con il 65% provenienti da fuori regione, confermando il crescente richiamo turistico.

Novità di quest’anno saranno un grande presepe laziale di 5×4 metri, alto 2 metri, dedicato al Giubileo e agli 800 anni di San Francesco, una rassegna di diorami veneti sui monumenti di Venezia e una raccolta di 30 statue di Gesù Bambino realizzate negli ultimi tre secoli. Una sezione speciale ricorderà Gualtiero Angelini, fondatore della manifestazione, nel decimo anniversario della sua scomparsa.

La mostra sarà visitabile dal giovedì alla domenica, festivi e prefestivi, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30, offrendo un’occasione unica per vivere l’atmosfera natalizia attraverso l’arte presepiale.