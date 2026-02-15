Cultura: il valore delle opere di Burri a Città di Castello

Il rilancio del patrimonio artistico e museale in Umbria

CITTÀ DI CASTELLO, 16 -02-2026 – L’asse istituzionale tra la Regione Umbria e i grandi poli artistici del territorio si rafforza nel segno della valorizzazione internazionale. Tommaso Bori, vicepresidente dell’ente regionale con delega specifica al comparto, ha fatto tappa nel comune tifernate per un’immersione profonda nel cuore dell’universo creativo di Alberto Burri. Un incontro che non è stato solo formale, ma ha sancito la volontà politica di mettere le fondazioni al centro di una nuova stagione di crescita, dove la conservazione del bello si sposa con la capacità di attrarre un pubblico globale e di alto profilo.

Durante la visita a Palazzo Albizzini, accolto dai vertici della Fondazione e dall’amministrazione comunale, Bori ha potuto toccare con mano l’impatto di una collezione che non ha eguali. Per il vicepresidente, disporre di un simile tesoro rappresenta un privilegio che impone, al contempo, una responsabilità gestionale di altissimo livello. L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare i musei in organismi dinamici, capaci di parlare un linguaggio contemporaneo e di agire come catalizzatori economici per l’intera regione. La Fondazione Burri, in questo senso, viene vista come il modello di una gestione culturale che sa proteggere l’identità locale pur restando aperta alle suggestioni del mondo.

Il tour istituzionale si è poi spostato verso Palazzo Vitelli, un altro pilastro della magnificenza architettonica cittadina. Qui, l’attenzione si è concentrata sui cantieri attualmente in corso, seguiti con cura dalla Fondazione Palazzo Vitelli. Bori ha evidenziato come ogni operazione di recupero non sia solo un atto di manutenzione, ma una vera e propria visione politica: restituire alla fruizione pubblica spazi che per secoli sono stati chiusi o degradati. Questi interventi, che mirano a riqualificare anche le aree all’aperto, servono a riconnettere la cittadinanza con la propria storia, trasformando i monumenti in luoghi vivi, pronti a ospitare le sfide culturali del domani.

Il sopralluogo ha confermato la posizione preminente del centro tifernate nel panorama artistico regionale e nazionale. La capacità di far convivere l’avanguardia radicale di Burri con la solidità rinascimentale dei palazzi storici crea un cortocircuito estetico che è la vera forza del territorio. La Regione ha promesso un sostegno costante a questa progettualità integrata, ribadendo che solo attraverso la cura dei dettagli e la valorizzazione degli spazi aperti si può costruire un’offerta turistica davvero originale. Città di Castello si conferma dunque come una capitale della bellezza, dove il passato viene restaurato per nutrire, con intelligenza e visione, le prossime generazioni di cittadini e visitatori.