Cultura e spettacolo, il weekend a Città di Castello brilla

Teatro, arte, cinema e poesia animano il fine settimana tifernate

CITTÀ DI CASTELLO – Un fine settimana ricco di appuntamenti culturali attende la città dal 6 al 9 novembre, con un programma variegato che spazia dal teatro alla musica, dalla storia dell’arte alla poesia, fino al cinema d’autore e alle esposizioni artistiche. Un’offerta ampia e coinvolgente che conferma il ruolo centrale della cultura nel tessuto cittadino, come riporta il comunicato di Giorgio Galvani – Comune di Città di Castello.

Giovedì 6 novembre, alle 20:45, il Teatro degli Illuminati ospita la replica dello spettacolo “Coppia aperta quasi spalancata”, scritto da Dario Fo e Franca Rame. Dopo il successo della prima serata, tornano in scena Chiara Francini e Alessandro Federico, diretti da Alessandro Tedeschi, per raccontare con ironia e profondità le dinamiche di coppia e le differenze tra universo maschile e femminile. I biglietti sono disponibili presso i punti vendita locali e online sul sito del Teatro Stabile dell’Umbria. Sempre giovedì, alle 18:30, il Circolo Tifernate Accademia degli Illuminati ospita l’ottavo incontro de “Il Circolo della Poesia”, con protagonista Claudia Fofi. L’autrice dialogherà con Giovanni Pannacci, seguito da una performance poetica sui suoi testi. Un’occasione per riflettere sull’intimità della parola e sul potere evocativo della poesia.

Sabato 8 novembre, alle 10:30, il Salone gotico del Museo Diocesano accoglie un incontro dedicato all’arte e alla storia: “Studio di pittura, scoltura et architettura nelle chiese di Roma dell’abate Filippo Titi da Città di Castello”. L’evento, ispirato alla guida d’arte del 1675, vedrà la partecipazione di S.E. Mons. Luciano Paolucci Bedini, Luca Secondi, Carmelo Occhipinti, Giovanni Cangi e don Andrea Czortek. La sera dello stesso giorno, alle 21:00, il Teatro degli Illuminati ospita il Concerto di Solidarietà “Freddy Vuol Fare Jazz” con la Pieve Jazz Big Band. Organizzato dall’associazione A.MA.RE., l’evento unisce musica e impegno sociale a sostegno delle persone affette da malattie renali. Narratore della serata sarà l’attore Andrea Bucci.

Domenica 9 novembre, la Biblioteca Carducci apre le porte dalle 15:00 alle 19:00 per il secondo appuntamento della rassegna “Al Cinema in Biblioteca”. Alle 16:30, in sala Monti Rossi, sarà proiettato “Il vento fa il suo giro” di Giorgio Diritti, film che esplora le tensioni culturali in una comunità montana. Un’occasione per vivere il cinema come strumento di riflessione e dialogo.

Sul fronte delle arti visive, la Pinacoteca Comunale propone tre esposizioni: “L’enigma della quiete”, dedicata ai cento anni di Leonardo Cremonini; “Attrazione Frattale” di Fernando Garbellotto, e l’installazione scultorea “Riverberi” di Valdi Spagnulo. Le mostre sono visitabili negli orari di apertura della Pinacoteca.

In via Plinio il Giovane, l’esposizione “Forma e Materia” di Carlo Paolo Granci e Riccardo Fiorucci è aperta dalle 17:00 alle 19:00. Al Palazzo del Podestà, sabato 8 novembre alle 18:00, si inaugura la mostra “Sguardi” di Ornella Baldicchi e “I paesaggi nelle terre di Plinio” di Franco Dinarelli, visitabile fino al 21 novembre con orari differenziati tra feriali e festivi.

Infine, domenica 9 novembre, dalle 15:30 alle 18:30, la Direzione Didattica San Filippo ospita la mostra “La scuola come laboratorio: pedagogie al femminile”, curata dalla Fondazione Centro Studi Villa Montesca. L’esposizione rende omaggio ad Alice Hallgarten Franchetti, figura pioniera dell’educazione e dell’emancipazione sociale, e ripropone il pannello presentato all’Esposizione Universale di Bruxelles del 1910.

Un fine settimana che intreccia bellezza, memoria e partecipazione, offrendo a cittadini e visitatori un percorso culturale ricco e coinvolgente, capace di valorizzare il patrimonio artistico e umano di Città di Castello.