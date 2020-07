Cristina Fogazzi e Paolo Stella alla scoperta di Montone

Il Megatour per far conoscere e sostenere i piccoli Borghi dell’entroterra certificati con la Bandiera Arancione, marchio di qualità turistico-ambientale, ha fatto tappa a Montone. Nell’affascinante località dell’Alto Tevere sono così arrivati l’estetista cinica Cristina Fogazzi e Paolo Stella, famosi influencer protagonisti della campagna promossa dal Touring Club Italiano #EstateNeiBorghi, pensata per tenere accesi i riflettori sulle tante eccellenze dell’Italia, in questa estate segnata dall’emergenza Covid.

Una vera sfida a colpi di like, foto e stories per vincere la coppa VeraLab, ma soprattutto per portare i tantissimi follower dei noti personaggi alla scoperta di luoghi unici da visitare.

A Montone i due influencer sono stati accolti dall’Amministrazione comunale e hanno visitato il centro storico in sella ai mezzi del Vespa Club, che ha contribuito, anche in questa occasione, alla buona riuscita dell’evento. Il programma della giornata è, poi, proseguito presso un’azienda locale con la degustazione del vino e una simpatica iniziativa dedicata alla ricerca del tartufo.

“Grazie alle bandiere arancioni – ha detto il sindaco Mirco Rinaldi – per l’impegno messo in campo per il rilancio dei nostri Borghi. Questa proposta contribuisce alla rinascita di tanti luoghi preziosi, capaci di offrire tanto ai visitatori. Si tratta di una vetrina in più per il nostro territorio, sempre ricco di tradizioni, bellezze storico-culturali, ambientali e con prodotti tipici tutti da gustare”.