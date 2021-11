Cresce la Lega in Alto Tevere, la soddisfazione del segretario Baglioni

Cresce la Lega in Alto Tevere, dopo l’ingresso di Manuela Puletti come consigliere regionale, Marco Castellari è il nuovo capo del dipartimento attività produttive per la Lega Umbria.

Fonte: Lega Altotevere

A dare la notizia, con grande soddisfazione, il segretario cittadino Giorgio Baglioni: “Con l’ingresso di Manuela Puletti in consiglio regionale si rafforza la presenza della Lega in Alto Tevere a Palazzo Cesaroni. Come sezione non possiamo che essere orgogliosi di questo traguardo così importante sia per il nostro territorio che per la Lega. Conosciamo Manuela e siamo certi che assieme al consigliere Valerio Mancini sapranno rappresentare al meglio le necessità della nostra splendida terra.

Di recente è arrivata da Roma anche la nomina di Marco Castellari a capo del dipartimento attività produttive a livello regionale per la Lega Umbria. Castellari sarà il collante tra le principali aziende regionali e il nostro partito. Ruoli importanti – continua Baglioni – che rafforzano la Lega in Altotevere e offrono al cittadino un’interlocuzione sempre maggiore e specifica. Ai nostri rappresentanti auguriamo un buon lavoro certi che il territorio dell’Altotevere sarà ben rappresentato in ogni settore”