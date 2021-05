Covid Città di Castello, continua la curva discendente

Ieri abbiamo avuto un numero molto basso di nuovi positivi, due, e sei persone guarite”. Lo rende noto il sindaco Luciano Bacchetta, prendendo atto “di una curva discendente che continua nel proprio andamento anche a Città di Castello e che speriamo porterà molto presto l’Umbria in zona bianca”. “L’auspicio è che il combinato disposto tra avanzamento della campagna di vaccinazione, che è finalmente iniziata anche per i 60-69enni, e minore aggressività del Covid-19 consenta una nuova fase di ripartenza della vita quotidiana, delle attività, delle iniziative pubbliche, della cultura e dello sport”, commenta il primo cittadino.

“Dall’Usl Umbria 1, in particolare dal responsabile dell’ufficio tecnico Maurizio Rapaioli che ringraziamo, ci giunge notizia che entro l’estate, probabilmente già a luglio, partiranno i lavori di rifacimento delle strade e dei parcheggi interni dell’ospedale di Città di Castello, che sono di proprietà dell’azienda sanitaria e non del Comune come tutti sanno”, annuncia Bacchetta, nel ricordare come “l’amministrazione comunale abbia più volte sollecitato l’effettuazione di questo intervento considerando la centralità del nosocomio tifernate, che è stata ulteriormente sottolineata nella gestione della pandemia”.

In merito all’ospedale, il sindaco anticipa che “ripartiranno sempre di più anche le attività sanitarie ordinarie, vista la minore congestione dovuta alla presenza di malati di Covid nella struttura”. “Ci sono giunte indicazioni che quanto prima i servizi riprenderanno nella maniera più estesa e diffusa, perché purtroppo anche le altre malattie corrono e non sono scomparse nell’anno e mezzo circa di emergenza che stiamo vivendo”, conclude Bacchetta.