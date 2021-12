Covid-19, la situazione nel Comune di Umbertide aggiornata il 29 dicembre

“Nella giornata odierna sono stati comunicati 26 casi di positività al Covid-19 e 5 guarigioni – a riferirlo è il sindaco Luca Carizia – Attualmente le persone positive residenti nel Comune di Umbertide sono 118: 116 si trovano in isolamento domiciliare e 2 sono ricoverate in ospedale.

Fonte: Comune di Umbertide

A seguito della comunicazione da parte delle autorità sanitarie competenti da alcuni casi di positività presso il Pronto Soccorso di Umbertide, dalla Usl Umbria 1 è stato reso noto che a partire da oggi sono state apportate alcune modifiche al servizio che saranno estese fino al 10 gennaio 2022:

– Il Pronto Soccorso sarà aperto dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

– Dalle 20.00 alle 8.00 resterà comunque attiva la postazione medicalizzata di 118;

– Verrà attivata la pronta disponibilità medica dalle ore 20.00 alle ore 8.00;

– La postazione di Guardia Medica (situata nella parte del vecchio ospedale) rimarrà comunque attiva e si trova nei locali della parte del vecchio ospedale, pertanto

Potrà essere attivata per gli utenti che afferiranno di notte o per altre esigenze. Quello che stiamo attraversando è un momento delicato, che ci mette di nuovo a dura prova la nostra comunità in un periodo dell’anno sentito come quello delle festività. La cautela e il buon senso devono essere più che mai alti per poter affrontare questa situazione con la massima attenzione”.