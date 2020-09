Covid-19, sindaco Città di Castello: “Guarigione di una persona positiva”

“Oggi c’è una buona notizia, perché uno dei nove positivi attualmente a Città di Castello è risultato guarito dopo due tamponi negativi”. Lo annuncia il sindaco nell’aggiornare il dato complessivo sulle persone positive al Covid-19 a Città di Castello, “che in assenza di nuovi casi di positività al Covid-19 passa quindi a otto”, e nel sostenere come “la guarigione odierna sia molto importante e dia fiducia e speranza nel fatto che anche gli altri positivi attualmente presenti nel nostro territorio comunale, nessuno dei quali è ricoverato in ospedale perché sono tutti in isolamento domiciliare, superino questa situazione in tempi brevi”.

“Ovviamente stiamo un po’ tutti con il cuore sospeso perché c’è stata oggi l’apertura delle scuole”, ha riconosciuto il sindaco. “La ripresa delle lezioni è un obbligo assoluto soprattutto per il sistema educativo e tutto è avvenuto nella massima sicurezza – ha osservato il primo cittadino – ma inevitabilmente questa scelta porta con sé delle incognite e la possibilità di alcuni rischi, che dovranno essere affrontati con la dovuta cautela, ma anche con la certezza che si sta facendo tutto il possibile affinché i pericoli vengano evitati”.