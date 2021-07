Covid-19, la dichiarazione del Sindaco Bacchetta: “Ieri cinque nuovi positivi, tutti tifernati”

“Ieri a Città di Castello abbiamo avuto cinque nuovi casi di positività al Covid-19 e nessun guarito”. Lo rende noto il sindaco Luciano Bacchetta, evidenziando che “dopo alcune settimane in cui il numero di persone contagiate era andato diminuendo in maniera molto forte, fino ad arrivare a tre tifernati in tutto, negli ultimi giorni abbiamo registrato una recrudescenza abbastanza significativa, visto che nell’arco di 48 ore sono risultate positivi prima nove e poi cinque persone, 14 casi in tutto, per cui siamo tornati a 20 casi di Covid-19 nella nostra città, senza comunque alcun ricovero in ospedale”.