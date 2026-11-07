Corso saldatore, studenti da tutta Italia alla Bufalini

Una collaborazione con Scuola Radio Elettra

📌 FLASH NEWS – Dieci allievi arrivati da diverse città italiane hanno avviato a Città di Castello il percorso per addetto qualificato saldatore. Il progetto unisce lezioni online e attività pratiche nei laboratori della Scuola Bufalini, con rilascio finale della qualifica

Città di Castello, 10 11 2026 – È entrato nella fase operativa il corso saldatore organizzato dalla Scuola di Arti e Mestieri G.O. Bufalini in collaborazione con Scuola Radio Elettra. L’iniziativa formativa, avviata l’8 novembre nei laboratori dell’istituto tifernate, coinvolge dieci partecipanti provenienti da diverse aree del Paese e punta alla formazione di figure professionali richieste dal comparto metalmeccanico. Gli iscritti hanno un’età compresa tra i 22 e i 47 anni. Tra loro è presente anche una donna. Il gruppo arriva da città e regioni diverse, da Trieste a Foggia, passando per realtà come Milano, Bologna e Roma. Un elemento che conferma la capacità attrattiva del percorso formativo e della struttura che lo ospita.

Il programma prevede complessivamente 154 ore di formazione ed è stato progettato per favorire la partecipazione anche di persone impegnate in attività lavorative. La formula adottata combina infatti didattica a distanza e presenza. La prima parte comprende 16 ore di insegnamento teorico attraverso la piattaforma e-learning di Scuola Radio Elettra, con il supporto di un tutor dedicato. Successivamente gli allievi affrontano il modulo pratico, articolato in 138 ore all’interno dei laboratori della Scuola Bufalini. Durante il percorso vengono approfonditi gli aspetti fondamentali della professione. Le lezioni riguardano la saldatura a fiamma, la lettura del disegno tecnico, le misurazioni, le tolleranze, le operazioni di taglio e preparazione dei materiali, oltre ai temi collegati al controllo qualità e alla sicurezza negli ambienti di lavoro.

Il presidente della Scuola Bufalini, Giovanni Granci, ha evidenziato come la scelta di studenti provenienti da varie regioni rappresenti un importante riconoscimento per il lavoro svolto dall’ente nel settore della formazione tecnica. Accanto a lui il direttore Marco Menichetti ha sottolineato il valore professionale della saldatura, definendola una competenza in grado di offrire concrete opportunità occupazionali a persone con età ed esperienze differenti. Proprio la composizione del gruppo, caratterizzata da provenienze e percorsi eterogenei, viene indicata come una dimostrazione del crescente interesse verso questo tipo di qualificazione professionale.

La partnership tra la Scuola Bufalini e Scuola Radio Elettra, avviata nella primavera precedente, entra così in una fase di piena operatività. Il direttore didattico di Radio Elettra, Paolo Rampacci, ha spiegato che il progetto dedicato alla formazione dei saldatori è organizzato attraverso due distinti percorsi: uno rivolto alla saldatura a fiamma e l’altro alla saldatura elettrica. Dopo aver completato la parte teorica online, gli allievi hanno iniziato l’attività pratica nei laboratori di Città di Castello, dove possono consolidare sul campo quanto appreso durante la fase didattica iniziale. L’esperienza diretta sulle tecniche operative rappresenta infatti uno degli elementi centrali dell’intero progetto formativo.

Un ruolo rilevante viene attribuito alla sicurezza sul lavoro, tema che accompagna tutte le attività previste dal corso. La corretta conoscenza delle procedure, l’utilizzo appropriato delle attrezzature e la consapevolezza dei rischi costituiscono aspetti essenziali per operare in un settore specialistico come quello della saldatura. Al termine del percorso gli iscritti conseguiranno una qualifica professionale riconosciuta ai sensi del Decreto Legislativo 13/2013. L’obiettivo è favorire l’acquisizione di competenze immediatamente spendibili nel mondo produttivo.

Negli ultimi tre anni sono stati formati oltre 400 saldatori, con un tasso di ingresso nel mercato del lavoro pari a circa l’85% nelle aziende del comparto. Un risultato che contribuisce a rafforzare il ruolo della struttura tifernate come centro di riferimento per la formazione professionale specializzata, sia sul territorio umbro sia in ambito nazionale.