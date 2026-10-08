Corsi di nuoto, iscrizioni dal 15 ottobre e prezzi invariati

Polisport apre il 15 ottobre: confermati sconti per famiglie

📌 FLASH NEWS – Dal 15 ottobre Polisport apre le iscrizioni ai corsi di nuoto a Città di Castello. Costo per lezione fermo al 2022: 170 euro per due lezioni a settimana, 90 per una. Iscrizione di 10 euro e sconti dal secondo familiare in poi

Le iscrizioni ai corsi invernali di nuoto 2026-27 della scuola federale di Polisport apriranno giovedì 15 ottobre alla piscina comunale di Città di Castello. Le adesioni saranno raccolte presso il front-office dell’impianto di via Engels. Comune e Polisport confermano il costo per lezione applicato dalla stagione 2022-2023, mantenendo anche la quota di iscrizione e le agevolazioni per le famiglie.

La programmazione tiene conto dei lavori di riqualificazione del complesso natatorio, ormai in fase di conclusione. Il primo ciclo viene indicato come trimestrale, nel periodo compreso tra novembre 2026 e febbraio 2027. La data effettiva di avvio delle lezioni sarà comunicata all’apertura delle iscrizioni.

Le quote per il primo ciclo

Per la frequenza bisettimanale la tariffa sarà di 170 euro, mentre il corso monosettimanale costerà 90 euro. A ogni partecipante sarà richiesta anche una quota di iscrizione una tantum di 10 euro, rimasta invariata.

Gli importi del ciclo sono stati ricalcolati rispetto alla consueta proposta quadrimestrale. Il criterio adottato mantiene lo stesso prezzo della singola lezione praticato a partire dal 2022-2023: cambia quindi la durata dell’offerta iniziale, mentre resta confermato il riferimento economico utilizzato nelle precedenti stagioni.

Le riduzioni per lo stesso nucleo familiare

Sono confermati gli sconti progressivi per le famiglie che iscrivono più componenti. Per il secondo familiare la riduzione sarà del 10 per cento; salirà al 20 per cento per il terzo e al 30 per cento per il quarto.

Le agevolazioni riguardano persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e si affiancano alla decisione di non aumentare il costo delle lezioni. Comune di Città di Castello e Polisport mantengono così le condizioni economiche annunciate per la ripartenza dei corsi.

Dove e quando presentare l’iscrizione

Il front-office della piscina comunale riceverà gli utenti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. Il sabato sarà aperto nella fascia mattutina, dalle 8.30 alle 12.30.

A partire dal 15 ottobre sarà possibile formalizzare l’adesione e conoscere la data di inizio dell’attività. L’apertura delle iscrizioni precede dunque l’avvio delle lezioni, il cui calendario iniziale deve ancora essere ufficializzato.

Giorni e fasce orarie delle lezioni

L’organizzazione dei corsi seguirà le abituali combinazioni lunedì-giovedì e martedì-venerdì. In queste giornate le lezioni per gli utenti dai 4 ai 14 anni saranno programmate dalle 16.50 in poi. Per ragazzi e adulti l’attività inizierà invece dalle 19.20.

Il mercoledì e il sabato, nella fascia compresa tra le 16.40 e le 19.10, saranno previsti esclusivamente corsi per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. La proposta invernale conserva quindi una distribuzione degli orari distinta per fasce di età.