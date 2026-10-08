Corsi di nuoto, iscrizioni dal 15 ottobre e prezzi invariati

8 Ottobre 2026 Ultime notizie 0

Polisport apre il 15 ottobre: confermati sconti per famiglie

📌 FLASH NEWS – Dal 15 ottobre Polisport apre le iscrizioni ai corsi di nuoto a Città di Castello. Costo per lezione fermo al 2022: 170 euro per due lezioni a settimana, 90 per una. Iscrizione di 10 euro e sconti dal secondo familiare in poi

Le iscrizioni ai corsi invernali di nuoto 2026-27 della scuola federale di Polisport apriranno giovedì 15 ottobre alla piscina comunale di Città di Castello. Le adesioni saranno raccolte presso il front-office dell’impianto di via Engels. Comune e Polisport confermano il costo per lezione applicato dalla stagione 2022-2023, mantenendo anche la quota di iscrizione e le agevolazioni per le famiglie.

La programmazione tiene conto dei lavori di riqualificazione del complesso natatorio, ormai in fase di conclusione. Il primo ciclo viene indicato come trimestrale, nel periodo compreso tra novembre 2026 e febbraio 2027. La data effettiva di avvio delle lezioni sarà comunicata all’apertura delle iscrizioni.

Le quote per il primo ciclo

Per la frequenza bisettimanale la tariffa sarà di 170 euro, mentre il corso monosettimanale costerà 90 euro. A ogni partecipante sarà richiesta anche una quota di iscrizione una tantum di 10 euro, rimasta invariata.

Gli importi del ciclo sono stati ricalcolati rispetto alla consueta proposta quadrimestrale. Il criterio adottato mantiene lo stesso prezzo della singola lezione praticato a partire dal 2022-2023: cambia quindi la durata dell’offerta iniziale, mentre resta confermato il riferimento economico utilizzato nelle precedenti stagioni.

Le riduzioni per lo stesso nucleo familiare

Sono confermati gli sconti progressivi per le famiglie che iscrivono più componenti. Per il secondo familiare la riduzione sarà del 10 per cento; salirà al 20 per cento per il terzo e al 30 per cento per il quarto.

Le agevolazioni riguardano persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e si affiancano alla decisione di non aumentare il costo delle lezioni. Comune di Città di Castello e Polisport mantengono così le condizioni economiche annunciate per la ripartenza dei corsi.

Dove e quando presentare l’iscrizione

Il front-office della piscina comunale riceverà gli utenti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. Il sabato sarà aperto nella fascia mattutina, dalle 8.30 alle 12.30.

A partire dal 15 ottobre sarà possibile formalizzare l’adesione e conoscere la data di inizio dell’attività. L’apertura delle iscrizioni precede dunque l’avvio delle lezioni, il cui calendario iniziale deve ancora essere ufficializzato.

Giorni e fasce orarie delle lezioni

L’organizzazione dei corsi seguirà le abituali combinazioni lunedì-giovedì e martedì-venerdì. In queste giornate le lezioni per gli utenti dai 4 ai 14 anni saranno programmate dalle 16.50 in poi. Per ragazzi e adulti l’attività inizierà invece dalle 19.20.

Il mercoledì e il sabato, nella fascia compresa tra le 16.40 e le 19.10, saranno previsti esclusivamente corsi per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. La proposta invernale conserva quindi una distribuzione degli orari distinta per fasce di età.

I nostri video

Il telegiornale dell'Umbria del 7 ottobre 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 7 ottobre 2026
Rassegna stampa di giovedì 8 ottobre 2026 con Morena Zingales. Le principali notizie dall’Umbria e dall’Italia attraverso le prime pagine dei quotidiani. In apertura la cronaca umbra. A Orvieto la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 11,5 chili di hashish e arrestato un uomo che aveva ritirato un pacco in una tabaccheria del centro. La droga era in parte nella spedizione e in parte nascosta nell’automobile. A Ponte San Giovanni il comitato “Chi salverà Ponte San Giovanni” propone sei varchi elettronici per limitare il traffico di attraversamento e chiede di portare a 60 chilometri orari il limite sulla E45 e sul raccordo Perugia-Bettolle. L’obiettivo dichiarato è ridurre congestione, inquinamento e incidentalità. Tra le altre notizie, la morte dell’imprenditore folignate Enrico Angelucci, precipitato durante un’escursione nel Bellunese, il sostegno della Regione Umbria alla Fondazione per la prevenzione dell’usura e l’estensione del progetto “Sostegno Donna” alle studentesse delle università perugine. Spazio anche alla politica regionale e nazionale, alla sanità, all’economia e alle principali notizie riportate dalle prime pagine. La rassegna stampa è condotta da Morena Zingales per Umbria Journal TV ed ETV. Iscriviti al canale e attiva le notifiche per seguire ogni giorno informazione, cronaca, politica e attualità dall’Umbria.
Rassegna stampa Umbria, le notizie di giovedì 8 ottobre 2026
Traffico Ponte San Giovanni, accesso libero, limiti per chi attraversa
Tentato omicidio in Castione Andevenno, sei ordinanze di custodia cautelare in carcere
Regione Umbria sostiene con 200mila euro la Fondazione Umbria contro l’usura
Oltre tremila studenti di ventidue scuole superiori hanno partecipato alla ITS Next Gen Volley
Oltre 11,5 chili di hashish in due pacchi, un arresto a Orvieto
Nuove tratte del servizio notturno Gimo per raggiungere i locali nelle periferie di Perugia
Marco Squarta e il carovita, chiede maggiore flessibilità all'Ue
Lavoratori a rischio, sono quelli che trasportano sangue
Elena Veschi è la nuova presidente della Sezione Industria Chimica e della Plastica di Confindustria
Diciassette misure cautelari sono state eseguite dai Carabinieri della Compagnia di Velletri
Rassegna Stampa del 7 ottobre 2026
Rassegna_Stampa_Umbria
Il telegiornale dell'Umbria del 6 ottobre 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 6 ottobre 2026
Scontro sulla strada del Pantano, muore Luca Gestroemi camionista è grave
Scontri prima del derby, 22 ultras di Juve e Torino colpiti da misure cautelari
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*