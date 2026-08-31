CorriCastello appuntamento di podismo solidale

Un evento di corsa e solidarietà a Città di Castello per la CRI

📌 FLASH NEWS – Terza edizione per la CorriCastello a Città di Castello: l’evento podistico solidale sostiene la Croce Rossa locale con percorsi per adulti e bambini. Un weekend all’insegna dello sport inclusivo e della salute

_______________________________________

Città di Castello, 1 09 2026 – La città tifernate si prepara ad accogliere la terza edizione della CorriCastello, una manifestazione podistica promossa dal Marathon Club Città di Castello con l’obiettivo di coniugare l’attività motoria e la solidarietà sociale. Il ricavato dell’iniziativa, al netto dei costi organizzativi, sarà infatti interamente devoluto al comitato locale della Croce Rossa Italiana. L’appuntamento nasce per raccogliere l’eredità spirituale e sportiva della storica Stracastello, una competizione amatissima che per quattro decenni ha animato il territorio nel mese di settembre, portando nelle strade atleti e famiglie.

Il nuovo assetto organizzativo guidato dal presidente Roberto Leonardi intende trasformare la gara in una grande festa urbana accessibile a qualunque cittadino. La visione della società sportiva mira a coinvolgere professionisti del podismo, persone interessate al cammino, anziani e bambini, ripopolando di partecipazione e vitalità sia il centro storico sia gli spazi interessati dall’itinerario. L’evento intende celebrare la pratica motoria come uno strumento inclusivo in cui l’obiettivo agonistico si affianca al semplice piacere di condividere una mattinata di movimento all’aria aperta.

La presentazione ufficiale dell’evento si è svolta presso la sede dell’amministrazione comunale alla presenza del sindaco Luca Secondi, dell’assessore allo Sport Riccardo Carletti e dell’assessore alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti. L’incontro ha visto la partecipazione del direttivo del Marathon Club, rappresentato tra gli altri dallo storico presidente Luca Martinelli, e del presidente del comitato tifernate della Croce Rossa Italiana Francesco Serafini. La sinergia tra le realtà associative del territorio permetterà di garantire anche un capillare supporto logistico lungo tutto il tracciato di gara.

Il valore sociale dell’iniziativa verrà ulteriormente impreziosito dalla partecipazione attiva dei ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down di Perugia, una struttura operante anche nel contesto tifernate. La presenza di questi giovani incarna perfettamente i valori fondanti dell’evento, confermando come la disciplina sportiva debba costituire un canale primario di aggregazione, superando la sola dimensione del riscontro cronometrico. Le istituzioni cittadine hanno espresso profonda gratitudine agli organizzatori e agli sponsor per la capacità di rinnovare una tradizione podistica fondamentale per la comunità, come riporta il comunicato di Marco baruffi – Comune di Città di Castello.

Il tracciato della CorriCastello si svilupperà sulla distanza di otto chilometri e ricalcherà per gran parte lo storico itinerario cittadino. La prova prevede sia la modalità competitiva, valida per l’inserimento nei circuiti Grand Prix FIDAL Umbria e Grand Prix Altotevere, sia la versione non competitiva rivolta ai camminatori e agli amatori. Per le categorie giovanili è prevista una gara specifica, allestita grazie alla collaborazione tecnica e logistica garantita dall’associazione Atletica Pakman.

Il programma dettagliato di domenica 6 settembre prevede il ritrovo dei partecipanti in piazza Matteotti a partire dalle ore 8:00. Le competizioni dedicate ai bambini prenderanno il via alle ore 9:00 mentre le gare riservate agli adulti scatteranno alle ore 10:00. L’organizzazione metterà a disposizione una maglia tecnica speciale per i primi seicento adulti iscritti. Inoltre, per i primi centodieci bambini registrati è previsto un pacco gara comprendente una maglia ricordo e una medaglia commemorativa della giornata. Le registrazioni alla manifestazione possono essere effettuate preventivamente attraverso la piattaforma online Icron oppure direttamente presso il punto accoglienza allestito in piazza Matteotti.

I ritardatari potranno iscriversi anche la mattina stessa dell’evento, purché si presentino al gazebo entro trenta minuti dall’orario fissato per la partenza della propria gara. La flessibilità delle procedure intende agevolare la massima partecipazione di cittadini e visitatori provenienti dalle zone limitrofe.

Durante il corso della mattinata sarà operativo anche uno stand promozionale dedicato alla raccolta delle adesioni per una successiva camminata non competitiva, programmata per il 13 settembre all’interno del parco della struttura Muzi Betti. I fondi raccolti in quella specifica occasione andranno ad integrarsi con precedenti donazioni per finanziare gli interventi di efficientamento energetico e la climatizzazione dei locali del centro residenziale.

La Croce Rossa Italiana utilizzerà invece i fondi ricevuti dalla CorriCastello per potenziare le attività di assistenza alle famiglie in difficoltà economica.