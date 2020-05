Scrivi in redazione

Coronavirus, zero positivi e tre guariti a Città di Castello all’8 maggio

“Aggiorno la situazione con altri dati positivi: zero nuovi casi e 3 guariti con una costante decrescita del fenomeno. Questi numeri ci danno tranquillità ma non dobbiamo abbassare la guardia. Lo dice il vicesindaco Luca Secondi. Osservate le misure di distanziamento sociale e indossate i dispositivi di protezione. Ringrazio Tecniconsul Energia che ha donato 3000 euro per collaborare con la società rionale Madonna del Latte alla riattivazione degli orti sociali, chiusi nel momento dell’Emergenza Coronavirus.

Questi interventi permetteranno di ripartire con maggior tranquillità e penso che sia un segnale molto gradito dalla comunità. E’ accaduto anche grazie all’intercessione della collega di Giunta Monica Bartolini. L’attività dei Lavori Pubblici non si è mai fermata ed ora sta operando sul versante della cantieristica. Proprio oggi ci è arrivata la comunicazione della conclusione del progetto della scuola di Promano: l’iter amministrativo è a buon punto e ora dovremmo procedere con l’affidamento della gara dei lavori per 500mila euro.

E’ un esempio perché ritengo fondamentale nella ripartenza la spesa pubblica. Sentiamo parlare di defiscalizzazione ma la spesa pubblica sarà decisiva nel dare un’iniezione di denaro e una spinta in avanti all’economia. Attendiamo il decreto del Governo successivo al cosidetto Cura Italia e vedremo quali misure saranno adottate perché condizioneranno i comuni, pensiamo solo che cosa significherebbe la riapertura dei centri estivi per le famiglie. L’attività amministrativa è tesa a dare risposte di volta in volta ma è legata a scelte regionali e nazionali”.