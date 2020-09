Coronavirus, un nuovo caso di positività al Covid-19 a Umbertide

“Il Dipartimento prevenzione-Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 ci ha informati di un nuovo caso di positività al Covid-19 nel Comune di Umbertide. Il soggetto, residente in un Comune limitrofo, si trova in isolamento domiciliare nel nostro territorio comunale. Ad oggi sono sette le persone positive nel nostro territorio comunale: cinque residenti sono in isolamento domiciliare, un residente è ricoverato in ospedale ed uno è residente in un altro Comune”: a renderlo noto è il sindaco Luca Carizia.