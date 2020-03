Coronavirus, un nuovo caso a Umbertide, invito è quello di non uscire

La Usl Umbria 1 ha dato comunicazione di un nuovo caso positivo al virus Covid-19 nel Comune di Umbertide. Il soggetto si trova attualmente in isolamento domiciliare. Ancora una volta diciamo a chi non è costretto a uscire per lavoro, necessità o urgenze, di stare a casa.

Istituti Riuniti di Beneficenza Residenza protetta Balducci scrive: “A seguito delle voci e notizie apparse sui social relative ad un nostro ospite risultato positivo al COVID 19, si comunica che, dopo il primo trasferimento ad un presidio ospedaliero, in data odierna, è stato trasferito all’Ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla ed è in condizioni stabili. A tal fine si fa appello ai cittadini di non diffondere notizie non veritiere nel rispetto delle persone e dei loro familiari”.