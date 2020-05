Coronavirus, nessun nuovo caso a Città di Castello il 12 maggio

“Anche oggi ci sono notizie positive, nessun nuovo caso. Questo è un elemento di rassicurazione nella prudenza generale perché i numeri si devono consolidare affinché il virus possa essere debellato. Lo dichiara il vicesindaco Luca Secondi. Ringrazio le Farmacie Tifernati che hanno donato all’ospedale di Città di Castello un lettino sanitario attrezzato. I gesti di solidarietà non si fermano con l’uscita dall’Emergenza. Tra le comunicazioni importanti per la Fase Tre, la Regione Umbria nel confronto con il livello nazionale sta valutando le riaperture già dal 18 maggio, auspichiamo che possa avvenire nel massimo della sicurezza con protocolli chiari e differenziati per attività. Noi come comune ci mettiamo a disposizione con il nostro sito istituzionale, pubblicando tutta la produzione normativa a proposito. La riapertura sarà legata anche al Decreto Rilancio nel quale ci sono molte misure che interessano il territorio e la produttività a cui l’ente locale si dovrà far trovare preparato. Ad esempio le pratiche per gli eco-bonus e sisma-bonus passeranno per il comune, che dovrà fare la sua parte”.