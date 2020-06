Coronavirus, fase due a Città di Castello, sport e musica per ripartire

“La comunicazione di oggi è dal Loggiato di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio dove siamo per la conferenza stampa della manifestazione Isola Sonante 2020, promossa dal Lions venerdì 19 giugno da un i’idea di Fabio Battistelli e Rosario Salvato. Le positività sono invariate e sembra che siano circoscritte ad un ambiente ben definito. Lo dichiara il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta. Naturalmente dobbiamo essere prudenti. Alla manifestazione Isola Sonante parteciperanno anche i Paguro Bernardo, che sono la tradizione di Città di Castello e sono un esempio di castellanità. Ringrazio tutti gli artisti presenti e in particolari loro. Oggi abbiamo inaugurato con il Rotary il recupero dell’opera di Derigù. Molto presto inaugureremo anche Piazza delle Tabacchine, vicino a San Domenico, Concludo con un accenno sportivo: abbiamo due squadre di serie D dai bianconeri di Trestina si aggiungono i biancorossi della Tiferno 1919. E’ un segno di augurio per tutti gli sport non solo per il calcio”.