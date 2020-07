Coronavirus, Città di Castello diventa covid-free, lo dice il sindaco

“Rispetto ad aprile in cui gli aggiornamenti registravano positivi a due cifre, oggi finalmente possiamo dire che non ci sono più tifernati positivi. Lo dichiara il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta. Gli ultimi due sono guariti. Abbiamo raggiunto un grande risultato grazie al senso di responsabilità dei cittadini, al rispetto delle norme, all’attività di contenimento, intervento e prevenzione della ASL Umbria. Penso alla dott.ssa Loreta Pazzaglia da cui ricevo puntualmente l’aggiornamento quotidiano. Zero positivi di Città di Castello non significa che dobbiamo abbassare la guardia ma prendere atto di una situazione con zero positivi. Rimane un’ospite di Villa Muzi a cui auguriamo pronta guarigione”.

Foto di fernando zhiminaicela da Pixabay