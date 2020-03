Coronavirus, altri 7 positivi a Città di Castello, domani un minuto di silenzio per vittime

Emergenza Coronavirus. Lunedì 30 Marzo 2020, dichiarazione del sindaco Luciano Bacchetta: “Aggiorniamo la situazione con sei positivi in più ed un guarito. Nell’ospedale sono ricoverate 31 persone, 5 delle quali in terapie intensiva. Qualcuna è dell’Alto Chiascio e qualcuna di fuori Regione. Il reparto COVID 19 sta lavorando. Voglio fare alcuni ringraziamenti doverosi: uno al Centro Islamico che ha fatto una donazione. E’ un bellissimo messaggio di solidarietà. Lo segnalo ai cittadini. Ci sono anche molte donazioni per Muzi Betti, in cui sono stati fatti tamponi solo ad alcuni ospiti che potevano correre il rischio di essere positivi.

L’impegno di Presidente, Cda e operatori è encomiabile. Voglio anche ringraziare gli imprenditori che hanno donato 400 visiere all’ospedale di Città di Castello, confermando una grande mobilitazione del mondo economico a favore della sanità. Preciso che il Comune non ha il compito di dotare i cittadini di mascherine, a seguito di alcune richieste in tale senso comparse sui social. Piuttosto possiamo distribuire ai soggetti, che ne hanno bisogno, eventuali dispositivi messi a disposizione da parte di terzi.

Il governo ha annunciato di aver stanziato risorse per i Comuni: quando arriveranno gli uffici dei servizi sociali provvederanno all’asegnazione con modalità che comunicheremo. Mi segnalano un grande movimento nella giornata di ieri specialmente nel centro storico: chiedo a tutti di stare attenti, non solo per la sanzione che certe infrazioni comportano ma anche per il bene collettivo.

Mai come adesso, avvicinandosi il picco, a detta degli esperti, è necessario stare a casa. Annuncio che domani alle 12.00 aderiremo all’iniziativa lanciata da Anci ed Upi, le associazioni dei comuni e delle province, soprattutto del Bergamasco: sarò davanti al Palazzo del Comune, con la bandiera a mezz’asta, insieme ed a debita distanza dal maestro Fabio Battistelli, che seguirà con il suo clarino l’inno di Mameli, per un minuto di raccoglimento e silenzio in memoria delle vittime del COVID 19”.