Coronavirus, a Umbertide partita la sanificazione delle strade

Al via la sanificazione delle strade umbertidesi. L’intervento, effettuato da Gesenu, è partito dal centro storico e si estenderà al resto della città. La soluzione utilizzata è un ottimo germicida, funghicida e battericida. Il Comune di Umbertide consiglia ai propri cittadini, pur utilizzando prodotti non tossici, non corrosivi e non irritanti, di prestare particolare attenzione in concomitanza con gli interventi di sanificazione, in particolare evitando il contatto prolungato con pelle e occhi.