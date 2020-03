Coronavirus, a Montone il comune blocca tasse e ne posticipa alcune

A seguito dell’emergenza coronavirus, il Comune di Montone ha predisposto una serie di misure che vanno incontro alle esigenze dei cittadini. In particolare, per il mese di marzo non sarà dovuto il contributo per il servizio di refezione scolastica, mentre è stato attualmente sospeso il pagamento della terza rata relativo al contributo per il servizio di trasporto scolastico. Al termine dell’emergenza sanitaria l’amministrazione comunale provvederà a valutare i rimborsi per i cittadini che hanno versato la quota in anticipo o eventuali riduzioni per coloro che non hanno pagato.

Per quanto riguarda, poi, il termine di pagamento della Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), prima fissato al 30 aprile 2020, il medesimo è stato posticipato al 30 giugno.