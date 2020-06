Coronavirus, a Città di Castello ancora 4 positivi, riapre la Muzi Betti

“L’aggiornamento di oggi non registra novità significative. Abbiamo ancora 4 positivi. A loro va il nostro più grande augurio di veloce guarigione. Probabilmente ci saranno novità la settimana prossima, quando saranno effettuati nuovi tamponi. Lo dichiara il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta.

Nei prossimi giorni vedremo che cosa ha prodotto la fase due in cui molte attività sono ripartite. Speriamo che la situazione rimanga stabile e che le manifestazioni del virus non si verifichino. Dobbiamo comunque essere rispettosi delle regole. Anche l’Opera Pia Muzi Betti riaprirà ai parenti, l’evoluzione generale del virus ha permesso, con prescrizioni molto cautelari, alla presidente Andreina Ciubini di aprire. Riprenderà anche l’attività del consiglio comunale che sarà trasmesso in streaming ma si svolgerà in presenza. Non è più in vigore l’ordinanza di chiusura alle 23.30 dei pubblici esercizi.

Auspichiamo che ci sia osservanza delle misure anche a vantaggio degli esercenti che si stanno comportando molto bene, sorvegliando il rispetto del distanziamento sociale e l’uso dei dispositivi di sicurezza. Non possiamo tornare indietro, sarebbe un grande problema per economia e società, quindi tutti dobbiamo continuare ad essere responsabili”.