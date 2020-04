Coronavirus, 1 positivo e nuovi 9 guariti a Città di Castello

Emergenza Coronavirus. Giovedì 16 Aprile 2020. Dichiarazione del sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta: “L’aggiornamento di oggi registra di nuovo un trend positivi con un positivo e 9 guariti. Sottolineo questo ultimo dato perché significa che la situazione si sta evolvendo positivamente anche se il virus è un fenomeno molto insidioso. Complessivamente i deceduti sono undici, l’ultimo un cittadino musulmano, e 41 guariti. I positivi sono 71 con una diminuzione considerevole.

Sono numeri provvisori ma che indicano una curva discendente. Ringrazio il Consolato del Marocco che provvederà alle spese per la tumulazione del signore scomparso qualche giorno fa. Ringrazio i dipendenti delle poste, altra categoria in prima fila che lavora in condizioni difficili. So che c’è stata una polemica con la direzione delle poste per l’apertura degli uffici, la situazione si va normalizzando, ci saranno altre aperture nei prossimi giorni. Riguardo a Muzi Betti, proseguono i tamponi e i risultati per ora sono negativi, anche per i pazienti.

Questo per ora ci fa tirare un sospiro di sollievo, che è stata protetta per fortuna ma anche per bravura di chi la dirige e di chi ci lavora. Concludo con la canzone composta in onore dei nostri operatori sanitari dal maestro Giancarlo Galvani e interpretata da Alessandro Cecconi, che è già in rete. Ringrazio infine il grande lavoro epidemiologico che sta compiendo ASL Umbria con gli uffici del territorio che ha permesso di monitorare le persone positive e sta consentendo loro di agire in maniera molto efficace come dimostra il numero dei guariti. Faccio gli auguri a chi è ancora in quarantena ed attende l’esito del tampone e agli attualmente positivi sperando che guriscano quando prima”.