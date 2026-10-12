Cooperativa La Rondine apre un nuovo box sociale

A Città di Castello vendita agricola e inclusione lavorativa

📌 FLASH NEWS –La Cooperativa La Rondine a Maccarello inaugura un nuovo punto vendita al Mercato Coperto di Città di Castello. Il box proporrà ortaggi coltivati dalla cooperativa, prodotti di aziende locali e specialità di altre realtà agricole sociali umbre. Protagonisti della gestione saranno ragazzi con disabilità coinvolti in percorsi di autonomia e inserimento lavorativo

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Città di Castello, 12 10 2026 – La Cooperativa La Rondine a Maccarello amplia le proprie attività con l’apertura di un punto vendita all’interno dello storico Mercato Coperto di Città di Castello, come riferisce il comunicato di Giorgio Galvani – Comune di Città di Castello. L’inaugurazione è fissata per martedì 13 ottobre 2026 alle ore 11. Il nuovo box sarà dedicato alla commercializzazione diretta di prodotti agricoli, con particolare attenzione alle esperienze imprenditoriali che uniscono produzione, inclusione e partecipazione sociale. L’iniziativa punta a valorizzare le attività della cooperativa e a creare un collegamento più diretto tra chi coltiva, chi acquista e le realtà del territorio impegnate in percorsi di responsabilità sociale. Il mercato ospiterà quindi uno spazio in cui la qualità delle produzioni agricole si affiancherà a un progetto rivolto alla crescita dell’autonomia personale e delle opportunità lavorative. L’elemento distintivo dell’iniziativa riguarda la gestione del punto vendita. Saranno infatti i ragazzi con disabilità coinvolti nei progetti della cooperativa a svolgere un ruolo da protagonisti nelle attività del nuovo spazio commerciale.

Il percorso si inserisce nel lavoro portato avanti da tempo sul territorio per sostenere l’autonomia e favorire l’inserimento lavorativo. La presenza diretta dei ragazzi nella gestione del box rappresenta il fulcro del progetto, che attribuisce alle attività quotidiane una funzione concreta nel promuovere partecipazione e inclusione. La vendita dei prodotti diventa così parte di un’esperienza che affianca la dimensione agricola a quella sociale. Il punto vendita offrirà infatti l’occasione di prendere parte a un’attività aperta al pubblico, valorizzando le competenze sviluppate dai partecipanti attraverso i percorsi promossi dalla cooperativa. Sugli scaffali e sui banchi del nuovo box saranno disponibili gli ortaggi coltivati direttamente dalla Cooperativa La Rondine a Maccarello. A queste produzioni si aggiungeranno articoli selezionati da piccole aziende del territorio che condividono l’attenzione per il valore sociale delle attività economiche.

La proposta commerciale non si limiterà dunque ai prodotti provenienti dai terreni della cooperativa. L’offerta sarà arricchita da una selezione di eccellenze locali, con l’obiettivo di dare visibilità anche ad altre imprese agricole che riconoscono nell’inclusione un elemento importante del proprio impegno. Questa scelta permetterà di riunire nello stesso spazio produzioni differenti, accomunate dal legame con il territorio e dalla sensibilità verso iniziative a carattere sociale. Il mercato diventerà così un punto di incontro tra produttori e cittadini, con una proposta che valorizza sia le risorse agricole sia le esperienze imprenditoriali attente alla dimensione comunitaria.

Un ulteriore elemento dell’iniziativa è rappresentato dalla collaborazione con altre realtà del settore. Grazie alla rete regionale sviluppata nel tempo, la Cooperativa La Rondine a Maccarello potrà inserire nell’assortimento anche le produzioni di altre importanti cooperative agricole sociali umbre. La disponibilità di prodotti provenienti da più soggetti amplia la portata del progetto e rafforza il legame tra le esperienze di agricoltura sociale presenti nella regione. Il nuovo spazio commerciale si propone quindi come una vetrina condivisa, nella quale le produzioni della cooperativa potranno affiancarsi a quelle di altre organizzazioni impegnate in attività analoghe. La collaborazione consente di presentare al pubblico un’offerta più articolata e di dare risalto a una rete di operatori che coniugano lavoro agricolo e attenzione alle persone. In questo contesto, la vendita diretta assume anche una funzione di collegamento tra iniziative che operano in diverse realtà del territorio umbro.

In occasione dell’apertura, la cittadinanza e gli organi di stampa sono invitati a partecipare.