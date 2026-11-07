Controlli sulle strade e movida – due denunce in Alto Tevere

7 Novembre 2026 Città di Castello, Cronaca, Ultime notizie 0
Controlli sulle strade e movida – due denunce in Alto Tevere

Controllate 43 persone, verificati 32 veicoli in Alto Tevere

📌 FLASH NEWS – Due denunce nei controlli dei Carabinieri a Città di Castello, Trestina e Umbertide. Controllate 43 persone e verificati 32 veicoli. Un 65enne segnalato per cocaina, un 49enne sanzionato per ubriachezza molesta presso un bar.

Due persone denunciate, una segnalazione per possesso di cocaina destinata all’uso personale e una sanzione per ubriachezza molesta. È il bilancio del servizio straordinario svolto dai Carabinieri della Compagnia di Città di Castello nel pomeriggio e nella serata di venerdì 6 novembre, tra Città di Castello, la frazione di Trestina e Umbertide.

L’intervento ha interessato la circolazione stradale e i luoghi di maggiore aggregazione della movida. L’attività fa parte del dispositivo di prevenzione predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Perugia, finalizzato a mantenere una presenza visibile sul territorio, tutelare la sicurezza degli automobilisti e contrastare i reati legati agli stupefacenti.

Rifiuta l’accertamento sull’alcol, ritirata la patente

Un uomo di 43 anni, fermato mentre conduceva la propria automobile, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento previsto per verificare l’assunzione di sostanze alcoliche.

Il conducente è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia. Nei suoi confronti i militari hanno inoltre proceduto al ritiro della patente di guida.

Due coltelli e un bastone, denunciato un 74enne

La seconda denuncia riguarda un uomo di 74 anni, trovato durante un controllo in possesso di due coltelli a serramanico e di un bastone.

Le lame misuravano rispettivamente 10 e 6 centimetri, mentre il bastone era lungo 55 centimetri. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, l’uomo portava gli oggetti senza giustificato motivo. È stato quindi deferito alla stessa Procura per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

Cocaina e disturbo alla clientela di un bar

Nei controlli effettuati nelle aree frequentate durante la movida, i militari hanno individuato un 65enne con 0,40 grammi di cocaina. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Perugia quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Un distinto intervento ha riguardato un 49enne nei pressi di un bar. L’uomo arrecava disturbo alla clientela e manifestava evidenti sintomi riconducibili all’abuso di alcol. Per questo comportamento è stato sanzionato in via amministrativa per ubriachezza molesta.

Le verifiche su persone, veicoli e misure restrittive

Complessivamente, il servizio ha consentito di identificare 43 persone e controllare 32 veicoli. I Carabinieri hanno inoltre verificato presso le rispettive abitazioni la posizione di otto persone sottoposte a misure restrittive.

Sul fronte della circolazione sono state elevate quattro sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Le due persone denunciate sono attualmente indagate. Le eventuali responsabilità penali dovranno essere accertate con sentenza irrevocabile.

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