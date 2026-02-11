Controlli straordinari del territorio a Città di Castello

Rafforzata la presenza della Polizia di Stato in città

La Polizia di Stato di Città di Castello ha intensificato nei giorni scorsi le attività di controllo sul territorio, con un dispositivo straordinario mirato a innalzare i livelli di sicurezza urbana e prevenire reati contro il patrimonio. Le verifiche hanno interessato le zone più frequentate della città, con particolare attenzione alle aree di aggregazione e ai principali punti di transito.

Posti di controllo, verifiche e pattugliamenti mirati

L’operazione ha previsto posti di controllo, accertamenti su persone e veicoli e verifiche agli esercizi pubblici, per garantire il rispetto delle norme e la regolarità delle attività commerciali. Il dispositivo è stato potenziato grazie alla collaborazione tra le volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Città di Castello e gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria–Marche, impegnati in un’azione coordinata di presidio.

Nel corso dei servizi sono state identificate 60 persone e controllati oltre 30 veicoli, numeri che testimoniano l’ampiezza dell’attività svolta.

Una strategia di presenza costante sul territorio

I controlli rientrano in una strategia più ampia di prevenzione e vigilanza, attuata dalla Polizia di Stato per garantire sicurezza, legalità e una presenza continua nelle aree urbane più sensibili. L’obiettivo è quello di assicurare un monitoraggio costante del territorio, prevenire situazioni di rischio e offrire alla cittadinanza un ambiente più sicuro e tutelato.