Controlli straordinari, 80 persone identificate dalla Polizia

Verificati oltre 50 veicoli e tre esercizi nel territorio

📌 FLASH NEWS – Controlli straordinari della Polizia di Stato a Città di Castello: identificate 80 persone e verificati oltre 50 veicoli. Cinque i posti di controllo effettuati. Le verifiche hanno interessato anche tre esercizi pubblici e aree di aggregazione.

Servizio straordinario nel territorio tifernate

Controlli rafforzati della Polizia di Stato a Città di Castello, dove nella mattinata di martedì il personale del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, con il contributo del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. L’attività è stata organizzata con l’obiettivo di assicurare una presenza costante e visibile delle forze dell’ordine, concentrando l’attenzione sulla prevenzione dei reati predatori e sulle situazioni potenzialmente in grado di incidere sulla sicurezza e sulla tranquillità della popolazione.

Gli agenti hanno concentrato le verifiche soprattutto nel centro storico di Città di Castello e nelle strade adiacenti, estendendo l’attività anche alle principali zone di aggregazione.

Cinque posti di controllo e oltre 50 veicoli verificati

Il dispositivo messo in campo ha consentito di effettuare cinque posti di controllo nel corso della mattinata. Complessivamente sono state identificate 80 persone, mentre gli agenti hanno sottoposto a verifica oltre 50 veicoli.

L’attività ha interessato differenti punti della città, consentendo agli operatori di presidiare contemporaneamente le zone maggiormente frequentate e le principali direttrici interessate dalla circolazione. La presenza del personale del Commissariato, affiancato dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, ha permesso di intensificare il monitoraggio del territorio nell’ambito delle attività preventive predisposte dalla Polizia di Stato.

Verifiche anche in tre esercizi pubblici

I controlli non hanno riguardato esclusivamente persone e mezzi. Gli agenti hanno effettuato accertamenti anche all’interno di tre esercizi pubblici, ampliando così il raggio dell’operazione.

Particolare attenzione è stata dedicata inoltre alle principali aree di aggregazione, dove la presenza delle pattuglie ha consentito agli operatori di mantenere un contatto diretto con cittadini ed esercenti. Proprio il rapporto con chi vive e lavora quotidianamente nel territorio rappresenta uno degli aspetti dell’attività preventiva. Le segnalazioni e le informazioni raccolte possono infatti contribuire a individuare situazioni sulle quali concentrare successivamente i controlli.

Prevenzione dei reati predatori al centro dell’attività

Uno degli obiettivi principali del servizio è stato il contrasto preventivo ai reati predatori, attraverso una maggiore presenza sul territorio e verifiche mirate. L’attività di controllo punta quindi non soltanto all’accertamento di eventuali irregolarità, ma anche a garantire un presidio visibile nelle zone della città considerate maggiormente sensibili.

Il monitoraggio del centro storico e delle vie limitrofe rientra in questa strategia, che prevede la presenza degli equipaggi e il controllo di persone, veicoli, esercizi pubblici e luoghi di aggregazione.

Il rapporto con cittadini e operatori economici

Durante il servizio gli agenti hanno avuto modo di confrontarsi anche con residenti e operatori economici. Il dialogo diretto permette alla Polizia di raccogliere segnalazioni e informazioni che possono risultare utili per orientare le successive attività preventive.

Il controllo del territorio viene così affiancato da un’attività di ascolto che consente di conoscere più direttamente le esigenze manifestate nelle diverse zone della città.

La presenza delle pattuglie costituisce inoltre un punto di riferimento immediatamente riconoscibile per chi intenda segnalare episodi o circostanze ritenute meritevoli di attenzione.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni

I servizi straordinari della Polizia di Stato proseguiranno nei prossimi giorni a Città di Castello. Le modalità operative e le aree interessate saranno definite sulla base dell’analisi delle esigenze del territorio, delle segnalazioni raccolte e dei fenomeni che incidono maggiormente sulla sicurezza della comunità.

L’attività svolta martedì si inserisce quindi in un programma di controlli destinato a proseguire, con interventi modulati in funzione delle necessità che emergeranno.

L’obiettivo resta quello di assicurare prevenzione, presenza sul territorio e vicinanza alla cittadinanza, attraverso l’impiego coordinato degli operatori del Commissariato di Città di Castello e delle unità specializzate impiegate nei servizi straordinari.