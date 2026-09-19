Controlli rafforzati nei locali, strade e aree più sensibili

Polizia verifica 70 persone e oltre 40 veicoli sulle arterie
📌 FLASH NEWS – Città di Castello controlli straordinari della Polizia di Stato: verificate 70 persone e oltre 40 veicoli. Pattuglie impegnate anche negli esercizi pubblici, nelle aree sensibili e lungo le principali arterie stradali urbane.
Proseguono a Città di Castello i servizi straordinari predisposti dalla Polizia di Stato nell’ambito del piano generale di controllo del territorio. Le attività sono finalizzate a rafforzare la presenza degli operatori nelle zone maggiormente frequentate e a garantire una vigilanza costante nelle aree ritenute più sensibili.
Pattuglie impegnate nei luoghi di maggiore affluenza
Nel corso dei servizi, gli agenti del Commissariato di Città di Castello hanno operato insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche. I controlli hanno interessato esercizi pubblici, luoghi di aggregazione e altre zone individuate sulla base delle esigenze di sicurezza del territorio.
L’attività è stata estesa anche alla viabilità cittadina, con diversi posti di controllo predisposti lungo le principali arterie stradali.
Verificate 70 persone e oltre 40 veicoli
Il dispositivo messo in campo ha consentito agli operatori di verificare 70 persone e oltre 40 veicoli. L’obiettivo dei servizi non riguarda soltanto l’accertamento di eventuali violazioni, ma anche la prevenzione di situazioni che potrebbero incidere sulla sicurezza e sulla tranquillità della comunità.
La presenza delle pattuglie sul territorio viene quindi utilizzata come strumento di prevenzione e deterrenza, attraverso una vigilanza visibile nelle aree maggiormente frequentate.
Servizi modulati in base alle esigenze del territorio
I controlli rientrano in una programmazione più ampia predisposta per il territorio di Città di Castello. Le modalità operative vengono definite considerando le caratteristiche delle diverse zone, gli orari nei quali si registra una maggiore affluenza e le esigenze che emergono durante l’ordinaria attività di prevenzione.
Il dispositivo prevede quindi interventi differenziati, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione, agli esercizi pubblici e alle principali direttrici viarie.
Controlli previsti anche nei prossimi giorni
L’attività della Polizia di Stato proseguirà anche nei prossimi giorni con ulteriori servizi nelle aree sensibili e lungo le principali strade del territorio comunale.
L’obiettivo indicato è mantenere una presenza costante delle pattuglie, rafforzando l’attività preventiva e la vicinanza alle esigenze dei cittadini.
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