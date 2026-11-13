Controlli dei carabinieri in Alto Tevere, quattro denunciati

Tre giovani segnalati, esito negativo dei controlli a scuola

📌 FLASH NEWS – Controlli dei carabinieri a Città di Castello, Trestina e Umbertide. Denunciati quattro automobilisti e segnalati tre giovani alla Prefettura di Perugia. Esito negativo per i sopralluoghi nelle scuole dopo gli allarmi bomba.

Quattro automobilisti sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia e tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Perugia al termine di un servizio straordinario dei carabinieri della Compagnia di Città di Castello. L’attività ha interessato Città di Castello, la frazione di Trestina e Umbertide. Nel comprensorio i militari hanno svolto anche sopralluoghi in alcune scuole dopo le segnalazioni di allarme bomba. Tutte le verifiche hanno avuto esito negativo.

Quattro denunce dopo i controlli alla guida

Due automobilisti, di 52 e 46 anni, sono stati denunciati per essersi rifiutati di sottoporsi agli accertamenti destinati a verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Per altri due conducenti, di 36 e 64 anni, l’ipotesi di reato contestata è la guida in stato di ebbrezza alcolica.

Le segnalazioni alla Prefettura riguardano tre giovani di età compresa tra 19 e 21 anni. Durante i controlli, i carabinieri li hanno trovati in possesso di sostanze stupefacenti ritenute destinate all’uso personale.

Identificate 45 persone e controllati 28 veicoli

Il servizio ha coinvolto cinque equipaggi delle stazioni dipendenti dalla Compagnia di Città di Castello e del Nucleo Radiomobile. Alle pattuglie si è affiancata un’unità cinofila dei carabinieri di Firenze, composta dal pastore tedesco Tami e dal suo conduttore.

I militari hanno concentrato le verifiche nei principali luoghi di ritrovo dei centri abitati e nelle aree vicine ad alcuni istituti scolastici. In totale sono state identificate 45 persone e sono stati controllati 28 veicoli. L’attività rientra nei servizi disposti dal Comando provinciale dei carabinieri di Perugia per prevenire i reati contro il patrimonio e contrastare i fenomeni legati alla detenzione e al consumo di droga, con particolare attenzione ai contesti giovanili.

Allarmi bomba, sopralluoghi con il personale scolastico

Dopo le segnalazioni di possibili ordigni ricevute da alcuni istituti del comprensorio, i carabinieri hanno effettuato verifiche preventive nelle strutture interessate, con la collaborazione del personale scolastico. I sopralluoghi, diretti ad accertare l’eventuale presenza di oggetti o situazioni sospette, si sono conclusi con esito negativo in tutte le scuole controllate.

Il programma di prevenzione prevede ulteriori servizi mirati sul territorio e iniziative di sensibilizzazione rivolte agli studenti sui rischi e sulle conseguenze dell’uso di sostanze stupefacenti.