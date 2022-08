Search for: Search Button

Controlli dei Carabinieri a Città di Castello, fioccano sanzioni

Controlli alla circolazione stradale che hanno interessato mezzi e persone

ontrolli serrati da parte dei Carabinieri della Compagnia di Città di Castello che, a cominciare da venerdì sera, hanno intensificato la vigilanza nei territori di tutti i comuni ricadenti nella competenza della locale, con particolare attenzione alla “movida” nell’abitato di Città di Castello Umbertide e San Giustino, dove erano in programma alcuni eventi di richiamo per i più giovani.

A fronte di numerosi controlli alla circolazione stradale che hanno interessato mezzi e persone, sono state elevate alcune contravvenzioni per violazione della normativa stradale: un uomo di origini straniere, è stato contravvenzionato a Città di Castello per omessa precedenza a seguito della quale ha causato un sinistro stradale con altro veicolo in transito. Per l’uomo, che non ha prestato la dovuta attenzione al momento di immettersi nel flusso della circolazione stradale, una contravvenzione di 167 €.

Un 55enne umbro è stato invece contravvenzionato per non aver mantenuto una velocità adeguata alle condizioni della circolazione stradale. L’uomo infatti, transitando a velocità elevata nel capoluogo tifernate, non è riuscito ad evitare l’impatto con un veicolo che si immetteva nel flusso della circolazione stradale.

Via i punti sulla patente di guida

Per lui una contravvenzione da 87 €, oltre alla perdita di cinque punti sulla patente di guida; tre persone sono state invece controllate alla guida dei rispettivi veicoli non in possesso dei previsti documenti da portare con sé al momento di mettersi alla guida. Per loro contravvenzioni da 42 €.

(Cro/Adnkronos)