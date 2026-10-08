Controlli dei Carabinieri, 62enne trovato positivo all’alcol

8 Ottobre 2026 Apertura, Cronaca, Ultime notizie 0
Controlli dei Carabinieri, 62enne trovato positivo all’alcol

Tra Umbertide e Trestina controllati 38 veicoli e 46 persone

📌 FLASH NEWS – Controlli dei Carabinieri tra Umbertide e Trestina: verificati 38 veicoli e 46 persone. Patente ritirata a un 62enne per guida in stato di ebbrezza. Cinque persone segnalate alla Prefettura di Perugia per droga a uso proprio.

I Carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio tra il comune di Umbertide e Trestina, frazione di Città di Castello. L’attività era rivolta soprattutto alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e ha coinvolto cinque equipaggi, distribuiti lungo le principali strade della zona.

Il bilancio comprende il ritiro della patente a un automobilista di 62 anni, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico oltre il limite consentito, e la segnalazione di cinque persone per possesso di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale.

Cinque equipaggi sulle principali arterie

Al servizio hanno partecipato militari delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia e del Nucleo Operativo e Radiomobile. L’intervento si è articolato in posti di controllo e attività di vigilanza, concentrati sulle principali arterie stradali del territorio interessato.

Durante le verifiche sono stati controllati complessivamente 38 veicoli e 46 persone. Il dispositivo ha affiancato il controllo della circolazione alla sorveglianza dell’area, nell’ambito dell’azione di prevenzione predisposta dall’Arma dei Carabinieri.

Automobilista oltre il limite alcolemico

Tra le persone sottoposte agli accertamenti, un uomo di 62 anni è risultato alla guida del proprio veicolo con un livello di alcol superiore alla soglia prevista dalla legge.

La violazione ha comportato conseguenze sia sul piano penale, per la guida in stato di ebbrezza, sia su quello amministrativo. Nei confronti dell’automobilista sono stati adottati anche il ritiro della patente di guida e una sanzione amministrativa.

Cinque segnalazioni alla Prefettura

Nel corso delle operazioni, i militari hanno inoltre individuato cinque persone, di età compresa tra 23 e 34 anni, in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Per ciascuna è scattata la segnalazione alla Prefettura di Perugia. Questi provvedimenti riguardano il possesso destinato al consumo personale, come indicato nel bilancio del servizio.

Altri interventi nelle prossime settimane

L’operazione rientra nella strategia dell’Arma per prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità attraverso una presenza costante sul territorio. Tra gli obiettivi figurano la prevenzione dei comportamenti illeciti e il rafforzamento della sicurezza percepita dalla collettività.

Servizi straordinari analoghi proseguiranno nelle prossime settimane, con l’intento di consolidare il lavoro di prevenzione. La prosecuzione delle attività punta a rendere il controllo del territorio sempre più efficace e adeguato alle esigenze locali.

I nostri video

Il telegiornale dell'Umbria dell'8 ottobre 2026
Il telegiornale dell'Umbria dell'8 ottobre 2026
Ventiquattro condanne definitive per le infiltrazioni del clan dei Casalesi in Veneto
Truffa per 1,5 milioni di euro, sequestrato immobile a Spoleto
Maxi operazione antidroga della Polizia di Stato tra Bologna e Brescia
La nuova Sir Susa Scai Perugia si presenta al pubblico e parte con una vittoria
Inaugurato plesso scolastico Ponte Pattoli 2
Genera umano, nasce la Scuola di innovazione e generatività sociale
Frantoi Aperti in Umbria 2026, tutte le novità, i Comuni e i Frantoi aderenti
Controllo carabinieri città di castello trestina, 68enne guidava ubriaco
Il telegiornale dell'Umbria del 7 ottobre 2026
Il telegiornale dell'Umbria del 7 ottobre 2026
Rassegna stampa di giovedì 8 ottobre 2026 con Morena Zingales. Le principali notizie dall’Umbria e dall’Italia attraverso le prime pagine dei quotidiani. In apertura la cronaca umbra. A Orvieto la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 11,5 chili di hashish e arrestato un uomo che aveva ritirato un pacco in una tabaccheria del centro. La droga era in parte nella spedizione e in parte nascosta nell’automobile. A Ponte San Giovanni il comitato “Chi salverà Ponte San Giovanni” propone sei varchi elettronici per limitare il traffico di attraversamento e chiede di portare a 60 chilometri orari il limite sulla E45 e sul raccordo Perugia-Bettolle. L’obiettivo dichiarato è ridurre congestione, inquinamento e incidentalità. Tra le altre notizie, la morte dell’imprenditore folignate Enrico Angelucci, precipitato durante un’escursione nel Bellunese, il sostegno della Regione Umbria alla Fondazione per la prevenzione dell’usura e l’estensione del progetto “Sostegno Donna” alle studentesse delle università perugine. Spazio anche alla politica regionale e nazionale, alla sanità, all’economia e alle principali notizie riportate dalle prime pagine. La rassegna stampa è condotta da Morena Zingales per Umbria Journal TV ed ETV. Iscriviti al canale e attiva le notifiche per seguire ogni giorno informazione, cronaca, politica e attualità dall’Umbria.
Rassegna stampa Umbria, le notizie di giovedì 8 ottobre 2026
Traffico Ponte San Giovanni, accesso libero, limiti per chi attraversa
Tentato omicidio in Castione Andevenno, sei ordinanze di custodia cautelare in carcere
Regione Umbria sostiene con 200mila euro la Fondazione Umbria contro l’usura
Oltre tremila studenti di ventidue scuole superiori hanno partecipato alla ITS Next Gen Volley
Oltre 11,5 chili di hashish in due pacchi, un arresto a Orvieto
Iscriviti

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*