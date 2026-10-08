Controlli dei Carabinieri, 62enne trovato positivo all’alcol

Tra Umbertide e Trestina controllati 38 veicoli e 46 persone

📌 FLASH NEWS – Controlli dei Carabinieri tra Umbertide e Trestina: verificati 38 veicoli e 46 persone. Patente ritirata a un 62enne per guida in stato di ebbrezza. Cinque persone segnalate alla Prefettura di Perugia per droga a uso proprio.

I Carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio tra il comune di Umbertide e Trestina, frazione di Città di Castello. L’attività era rivolta soprattutto alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e ha coinvolto cinque equipaggi, distribuiti lungo le principali strade della zona.

Il bilancio comprende il ritiro della patente a un automobilista di 62 anni, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico oltre il limite consentito, e la segnalazione di cinque persone per possesso di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale.

Cinque equipaggi sulle principali arterie

Al servizio hanno partecipato militari delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia e del Nucleo Operativo e Radiomobile. L’intervento si è articolato in posti di controllo e attività di vigilanza, concentrati sulle principali arterie stradali del territorio interessato.

Durante le verifiche sono stati controllati complessivamente 38 veicoli e 46 persone. Il dispositivo ha affiancato il controllo della circolazione alla sorveglianza dell’area, nell’ambito dell’azione di prevenzione predisposta dall’Arma dei Carabinieri.

Automobilista oltre il limite alcolemico

Tra le persone sottoposte agli accertamenti, un uomo di 62 anni è risultato alla guida del proprio veicolo con un livello di alcol superiore alla soglia prevista dalla legge.

La violazione ha comportato conseguenze sia sul piano penale, per la guida in stato di ebbrezza, sia su quello amministrativo. Nei confronti dell’automobilista sono stati adottati anche il ritiro della patente di guida e una sanzione amministrativa.

Cinque segnalazioni alla Prefettura

Nel corso delle operazioni, i militari hanno inoltre individuato cinque persone, di età compresa tra 23 e 34 anni, in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Per ciascuna è scattata la segnalazione alla Prefettura di Perugia. Questi provvedimenti riguardano il possesso destinato al consumo personale, come indicato nel bilancio del servizio.

Altri interventi nelle prossime settimane

L’operazione rientra nella strategia dell’Arma per prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità attraverso una presenza costante sul territorio. Tra gli obiettivi figurano la prevenzione dei comportamenti illeciti e il rafforzamento della sicurezza percepita dalla collettività.

Servizi straordinari analoghi proseguiranno nelle prossime settimane, con l’intento di consolidare il lavoro di prevenzione. La prosecuzione delle attività punta a rendere il controllo del territorio sempre più efficace e adeguato alle esigenze locali.