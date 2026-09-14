Controlli antidroga con i cani, segnalati sei giovani tifernati

Carabinieri in azione nelle aree frequentate dai più giovani

📌 FLASH NEWS – Controlli antidroga dei Carabinieri a Città di Castello con le unità cinofile. Sei giovani tra 22 e 35 anni sono stati segnalati per uso personale di stupefacenti. Ispezioni anche al capolinea di piazza Garibaldi.

Sei giovani di età compresa tra 22 e 35 anni sono stati segnalati all’Autorità di pubblica sicurezza per uso personale di sostanze stupefacenti al termine di una serie di controlli condotti questa mattina dai Carabinieri a Città di Castello.

L’operazione, organizzata dalla Compagnia Carabinieri di Città di Castello, ha interessato soprattutto le zone maggiormente frequentate dai giovani e ha visto la partecipazione delle unità cinofile antidroga del Nucleo Carabinieri di Firenze.

I militari hanno concentrato l’attività nelle aree considerate più sensibili, partendo dal principale capolinea degli autobus di piazza Garibaldi e proseguendo nelle vicinanze di alcuni locali pubblici del centro storico.

Il servizio rientra nelle attività di prevenzione e controllo del territorio predisposte dall’Arma per contrastare il consumo e l’eventuale spaccio di sostanze stupefacenti.

Tami in azione nel centro di Città di Castello

Protagonista dei controlli è stata Tami, pastore tedesco femmina di nove anni, appartenente all’Arma dei Carabinieri e specializzata nella ricerca di sostanze stupefacenti.

Accompagnata dal proprio conduttore, l’unità cinofila ha perlustrato le zone individuate per il servizio, affiancando i militari della Compagnia tifernate durante le verifiche.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, le persone sottoposte ai controlli hanno collaborato con gli operatori durante lo svolgimento delle attività.

La presenza dell’unità cinofila ha consentito di rafforzare il dispositivo predisposto sul territorio e di effettuare verifiche specificamente orientate alla ricerca di droga.

Verifiche al capolinea di piazza Garibaldi

Uno dei punti principali dell’operazione è stato il capolinea degli autobus di piazza Garibaldi, area caratterizzata da un consistente passaggio di persone e utilizzata quotidianamente anche dai più giovani.

Da qui i controlli sono stati estesi alle zone vicine ad alcuni esercizi pubblici del centro storico, individuate come luoghi abituali di aggregazione giovanile.

L’obiettivo dichiarato dell’attività non era limitato all’individuazione di eventuali condotte illecite. I Carabinieri hanno infatti impostato il servizio anche con una funzione preventiva e di deterrenza, attraverso una presenza visibile nelle aree maggiormente frequentate.

Al termine degli accertamenti, sei persone sono state individuate in relazione al possesso per uso personale di sostanze stupefacenti.

Sei giovani segnalati per uso personale

I sei giovani, tutti di età compresa tra i 22 e i 35 anni, sono stati segnalati all’Autorità di pubblica sicurezza per uso personale di sostanze stupefacenti.

L’esito dell’operazione viene inquadrato dall’Arma soprattutto nella funzione preventiva del dispositivo predisposto in città.

L’attività dei Carabinieri mira infatti sia a intercettare possibili situazioni legate allo spaccio e al consumo di droga, sia a rafforzare la percezione della legalità e della sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione.

Particolare attenzione viene riservata alle fasce più giovani della popolazione, anche in considerazione della necessità, sottolineata dall’Arma, di aumentare la conoscenza delle conseguenze collegate all’utilizzo delle sostanze stupefacenti.

Prevenzione destinata a proseguire nei prossimi mesi

L’operazione condotta a Città di Castello si inserisce in un programma più ampio di prevenzione e controllo del territorio.

I servizi mirati proseguiranno anche nei prossimi mesi, con particolare attenzione alle aree di aggregazione e ai luoghi frequentati dai giovani.

Accanto all’attività operativa sul territorio, i Carabinieri intendono continuare anche sul fronte della sensibilizzazione, attraverso iniziative nelle scuole dedicate ai ragazzi.

L’obiettivo è affiancare ai controlli un’attività informativa capace di aumentare la consapevolezza sui rischi e sulle conseguenze connesse all’uso di sostanze stupefacenti, mantenendo alta l’attenzione sul fenomeno e rafforzando la presenza preventiva dell’Arma sul territorio tifernate.