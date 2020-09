Controlli anti droga a Castello, tanti, troppi giovanissimi, ma anche qualche “anta”

Un 40enne straniero, da tempo residente a Città di Castello, è stato controllato dai Carabinieri e trovato in possesso di alcuni grammi di droga pesante. E’ stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Il controllo costante dei parchi cittadini e di alcune zone del centro da parte dei Carabinieri è stato accolto molto favorevolmente dalla popolazione che può così godere, in tranquillità, degli spazi pubblici a loro disposizione. Tante le persone controllate e alcune di esse, appena maggiorenni, sono state trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti del tipo leggero e per questo segnalate alla Prefettura di Perugia quali assuntori.