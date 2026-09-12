Controlli a Umbertide, oltre 80 identificati dalle pattuglie

Polizia di Stato e Locale intensificano i controlli in città

📌 FLASH NEWS – Controlli straordinari a Umbertide: Polizia di Stato e Polizia Locale identificano oltre 80 persone e verificano circa 30 veicoli. Controllati anche esercizi pubblici del centro e contestate due violazioni al Codice della strada

Controlli straordinari a Umbertide, dove Polizia di Stato e Polizia Locale hanno messo in campo un servizio congiunto per rafforzare la vigilanza sul territorio. L’operazione, svolta nella serata di ieri, ha interessato le principali strade cittadine, i luoghi maggiormente frequentati e le aree vicine agli esercizi pubblici.

Il dispositivo rientra nell’attività di intensificazione dei controlli condotta dalla Polizia di Stato di Città di Castello, con l’obiettivo di assicurare una presenza più capillare anche nel territorio di Umbertide. Al servizio hanno partecipato gli agenti della Polizia Locale, nell’ambito di una collaborazione finalizzata alla prevenzione delle situazioni di illegalità e alla tutela della tranquillità dei cittadini.

Oltre 80 persone identificate

Nel corso delle verifiche sono stati predisposti diversi posti di controllo lungo le principali arterie viarie. L’attività ha portato all’identificazione di oltre 80 persone, mentre circa 30 veicoli sono stati sottoposti agli accertamenti degli agenti.

I controlli non si sono limitati alla circolazione stradale. Le pattuglie hanno infatti concentrato l’attenzione anche sulle zone caratterizzate da una maggiore presenza di persone e sugli spazi situati nelle vicinanze dei pubblici esercizi.

L’attività è stata organizzata per prevenire comportamenti potenzialmente in grado di incidere sulla sicurezza pubblica e sulla normale vita della comunità.

Verifiche anche negli esercizi pubblici

Durante il servizio sono stati controllati diversi esercizi pubblici del centro di Umbertide. Parallelamente sono proseguiti gli accertamenti sugli automobilisti e sul rispetto delle disposizioni previste dal Codice della strada.

Il bilancio dell’operazione comprende due sanzioni per violazioni delle norme sulla circolazione, contestate ad alcuni conducenti durante i controlli.

L’intervento congiunto ha permesso alle due forze di operare attraverso un dispositivo coordinato, mettendo insieme competenze differenti. Da una parte l’attività relativa alla sicurezza e alla prevenzione sul territorio, dall’altra gli accertamenti riguardanti la circolazione stradale e il rispetto delle regole che disciplinano la vita urbana.

Presenza visibile sul territorio

La finalità dei servizi straordinari è quella di garantire una presenza costante e riconoscibile delle pattuglie nelle aree considerate maggiormente sensibili o frequentate.

L’attività punta soprattutto sulla prevenzione e sulla deterrenza, attraverso controlli mirati di persone e mezzi e verifiche nelle zone di aggregazione. Il presidio delle principali arterie consente inoltre di ampliare il raggio degli accertamenti sui veicoli in transito.

La collaborazione tra Polizia di Stato e Polizia Locale rappresenta quindi uno degli elementi centrali del dispositivo predisposto a Umbertide. Il coordinamento permette di intervenire contemporaneamente su diversi aspetti, dalla sicurezza pubblica alle violazioni delle norme stradali e urbane.

Nuovi servizi nelle prossime settimane

L’attività non si concluderà con l’operazione effettuata ieri sera. I controlli straordinari proseguiranno nelle prossime settimane, attraverso ulteriori servizi programmati sul territorio.

Le modalità degli interventi saranno definite sulla base delle esigenze che emergeranno nelle diverse aree della città e tenendo conto anche delle segnalazioni provenienti dalla comunità.

L’obiettivo resta quello di mantenere un presidio capillare, rafforzando l’azione preventiva e la capacità di controllo nei punti maggiormente frequentati di Umbertide.