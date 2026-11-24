📌 FLASH NEWS – Montone apre il bando per i contributi TA.RI. 2026 destinati alle utenze domestiche. Aiuti fino all’80% in base a reddito imponibile IRPEF e composizione familiare. Domande entro il 31 dicembre 2026 al Comune di Montone

Montone, 25 11 2026 –Il Comune di Montone ha avviato la procedura per l’assegnazione dei contributi destinati alle utenze domestiche della TA.RI. relative all’anno d’imposta 2026. L’iniziativa prevede l’utilizzo di risorse stanziate nel bilancio comunale con l’obiettivo di sostenere le famiglie nel pagamento della tassa sui rifiuti, attraverso agevolazioni parametrate alla situazione reddituale e alla composizione del nucleo familiare.

Il beneficio, come riporta il comunicato della Redazione Stampa della Provincia di Perugia – è rivolto ai contribuenti intestatari di utenze domestiche TA.RI. nel territorio comunale di Montone. Per accedere ai contributi è necessario risultare in regola con i pagamenti della tassa sui rifiuti per tutte le annualità comprese tra il 2021 e il 2025. L’ammissione al contributo sarà valutata secondo quanto stabilito dall’avviso pubblico predisposto dall’amministrazione comunale. I criteri prendono in considerazione il reddito imponibile IRPEF del richiedente e il numero dei componenti del nucleo familiare. Per i nuclei con reddito imponibile IRPEF fino a 15 mila euro, l’entità dell’aiuto varia in funzione della composizione familiare. Per le famiglie composte da una sola persona è previsto un contributo pari al 30 per cento della TA.RI. dovuta per il 2026. L’agevolazione sale al 50 per cento per i nuclei di due persone e raggiunge l’80 per cento per le famiglie con tre o più componenti. Si tratta della fascia che beneficia dei contributi più elevati, in linea con la finalità del provvedimento di sostenere i soggetti economicamente più esposti all’incidenza del tributo.

Misure specifiche sono state previste anche per i contribuenti con reddito imponibile IRPEF compreso tra 15.001 e 28 mila euro. In questo caso il contributo sarà pari al 30 per cento per i nuclei familiari formati da due persone. La percentuale aumenta al 50 per cento per le famiglie di tre componenti e arriva all’80 per cento per i nuclei con quattro o più persone. Il sistema adottato dal Comune di Montone tiene quindi conto sia delle condizioni reddituali sia del numero dei residenti appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Le richieste accolte saranno inserite in una graduatoria elaborata secondo l’ordine cronologico di arrivo al Protocollo dell’Ente. L’amministrazione ha inoltre precisato che, nel caso in cui l’importo complessivo dei contributi riconoscibili risultasse superiore alle risorse disponibili, si procederà a una rideterminazione proporzionale delle somme spettanti ai beneficiari. L’erogazione del contributo avverrà tramite accredito diretto sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda, mediante il relativo codice IBAN.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2026 utilizzando il modello predisposto dal Comune. La richiesta dovrà contenere l’autocertificazione prevista dal D.P.R. 445/2000 ed essere accompagnata da una copia di un documento di identità in corso di validità. Le istanze potranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo istituzionale del Comune oppure consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo comunale situato in piazza Fortebraccio n. 3.

Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine stabilito, non regolarmente compilate o prive della sottoscrizione dell’interessato. L’Amministrazione comunale provvederà inoltre a effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. L’avviso completo e il modulo di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Montone.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi, dal lunedì al giovedì, dalle ore 9 alle ore 14, contattando il numero 075/9306427 oppure scrivendo all’indirizzo tributi@montone.org