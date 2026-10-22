Consultori Umbria, mostra 50 anni inaugurata a Città di Castello

Tra prevenzione e ascolto, il futuro passa dai giovani

📌 FLASH NEWS – A Città di Castello inaugurata la mostra multimediale dedicata ai 50 anni dei consultori in Umbria. Al centro servizi territoriali, prevenzione, ascolto dei giovani e collaborazione tra istituzioni, scuola, associazioni e sanità pubblica locale

Città di Castello, 23 10 2026 – Aperta nella sala Rossi Monti della biblioteca “Carducci” di Città di Castello la mostra multimediale dedicata ai cinquant’anni dei consultori in Umbria. L’iniziativa, intitolata “I 50 anni dei consultori in Umbria, radici profonde e sguardo al domani”, è stata realizzata dall’Unione Donne in Italia di Perugia con la collaborazione del Comune di Perugia, come riporta il comunicato di Marco Baruffi – Comune di Città di Castello. L’evento inaugurale si è svolto nella mattinata e ha rappresentato un momento di riflessione sul ruolo svolto dai consultori nel territorio regionale nel corso degli ultimi decenni. La manifestazione ha inoltre offerto l’occasione per valorizzare le attività e i servizi che continuano a essere garantiti ai cittadini attraverso la rete sanitaria territoriale.

Per la tappa tifernate dell’esposizione, la USL Umbria 1 ha affiancato alla mostra originale nuovi contenuti dedicati all’esperienza dell’Altotevere Umbro. L’integrazione è stata sviluppata insieme al Comune di Città di Castello, capofila della Zona Sociale 1, all’U.D.I. di Città di Castello, alle organizzazioni sindacali e all’associazione Generazione di Lotta di Umbertide. L’obiettivo è stato quello di evidenziare dati, attività e strumenti messi a disposizione della comunità attraverso il lavoro del Consultorio e del Distretto sanitario. Particolare attenzione è stata riservata ai bisogni emergenti delle nuove generazioni, considerate una priorità degli interventi promossi sul territorio. Prima dell’apertura ufficiale della mostra si è svolto un convegno che ha fatto registrare una significativa presenza di pubblico. Tra i partecipanti anche numerose studentesse e studenti degli istituti superiori cittadini.

La presenza dei giovani si inserisce nel percorso portato avanti dalla sanità regionale negli ultimi anni. Da tempo, infatti, gli studenti sono coinvolti in progetti finalizzati all’informazione, all’ascolto e alla raccolta delle esigenze delle nuove generazioni, con attività dedicate sia agli alunni sia al personale scolastico. I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali del sindaco Luca Secondi, che ha richiamato il valore della collaborazione tra enti per la tutela della salute pubblica. Sono intervenute anche l’assessora ai servizi sociali Benedetta Calagreti e la direttrice del Distretto Alto Tevere della USL Umbria 1 Maria Grazia Brancaleoni. Successivamente il confronto si è concentrato sulle attività operative presenti nei servizi territoriali.

Nadia Cherli, responsabile dell’Area Ginecologica Territoriale Alto Tevere della USL Umbria 1, ha illustrato il lavoro svolto nell’ambito della prevenzione e dell’ascolto, sottolineando l’importanza di intercettare situazioni di disagio e comportamenti a rischio. Monia Tanci ha presentato le iniziative del Dipartimento di Promozione della Salute dedicate al mondo della scuola. In particolare è stato ricordato il valore del metodo peer to peer, che coinvolge direttamente gli studenti nella diffusione di messaggi positivi e nella promozione del benessere tra coetanei. Nel corso dell’incontro Daniela Berrettoni, referente del Servizio Ostetrico dell’Area Nord del Distretto Alto Tevere, ha descritto l’ampia gamma di prestazioni disponibili nei consultori, caratterizzate da accesso libero e gratuità. Spazio anche alle politiche giovanili. Cristina Grilli, referente dei Comuni della Zona Sociale 1, ha illustrato i progetti sviluppati sul territorio, tra cui “Generazione Futuro”, percorso fondato sull’ascolto delle nuove generazioni, e le iniziative dedicate alla genitorialità consapevole, con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani padri.

Le associazioni promotrici hanno espresso un ringraziamento speciale a Maria Grazia Brancaleoni per il sostegno fornito all’iniziativa e per il contributo garantito nell’ambito dei progetti regionali che introducono nuove modalità di intervento e presa in carico. Le conclusioni sono state affidate a Cristina Gatti e Dorotea Verducci dell’U.D.I. Perugia, curatrici della mostra. Nel loro intervento hanno ripercorso il cammino compiuto dal movimento delle donne nella conquista di importanti diritti civili e sociali, evidenziando come la partecipazione delle giovani generazioni rappresenti un segnale di continuità e di rinnovato impegno.

La mostra proseguirà il proprio percorso nelle diverse realtà dell’Umbria, arricchendosi progressivamente con contributi e testimonianze dei territori che la ospiteranno, confermando il valore storico e sociale dell’esperienza dei consultori regionali.