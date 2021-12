Consiglio Provincia di Perugia, Dominici neo eletto: “Onorato”

“Sono onorato di rappresentare Umbertide e tutto l’Altotevere nella Provincia di Perugia”. E’ il commento di Giovanni Dominici, neo eletto al consiglio della Provincia di Perugia. “Un immenso ringraziamento va al mio sindaco Luca Carizia, all’assessore Francesco Cenciarini, a tutti i colleghi del consiglio comunale di Umbertide, ai consiglieri e ai sindaci della Provincia che con il loro sostegno e il loro voto hanno consentito la mia elezione in Consiglio provinciale. Un grazie va al segretario regionale della Lega Virginio Caparvi, alla referente provinciale Manuela Puletti, al segretario cittadino Daniele Tempobuono, a tutta la segreteria della Lega Umbertide, all’onorevole Riccardo Augusto Marchetti e al consigliere regionale Valerio Mancini per non avermi fatto mancare il loro appoggio e la loro vicinanza. Voglio dedicare questo risultato a un caro amico che non è più tra noi, a Vittorio Galmacci, il cui ricordo è sempre nei nostri cuori. Penso che sarebbe stato orgoglioso di questo traguardo. Dopo otto lunghi anni Umbertide torna in Consiglio Provinciale. Metterò tutte le mie energie a disposizione di tutti i cittadini per portare le istanze del nostro territorio sui banchi del Consiglio Provinciale. Tutto questo – conclude Dominici – per dare maggiore slancio e ulteriore dinamicità a Umbertide e a tutta l’Alta Valle del Tevere”.