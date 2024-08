Consiglio comunale ricorda Stefano Pulcinelli con un minuto di silenzio

Consiglio comunale ricorda – Il consiglio comunale, su proposta del presidente Luciano Bacchetta, ha osservato un minuto di raccoglimento in segno di cordoglio per la scomparsa di Stefano Pulcinelli, ex consigliere comunale. Pulcinelli aveva fatto parte dell’assemblea elettiva tra il 2011 e il 2016.

Durante la seduta, Bacchetta ha ricordato Pulcinelli come “un gran bravo ragazzo, un amico”, sottolineando la grave perdita per la comunità tifernate. Il presidente ha anche rivolto un saluto al padre di Stefano, Luciano Pulcinelli, anch’egli protagonista della vita politica cittadina come consigliere comunale negli anni duemila.

Stefano Pulcinelli è stato un membro attivo del consiglio comunale, contribuendo in modo significativo alle decisioni politiche e amministrative della città. La sua dedizione e il suo impegno sono stati riconosciuti da colleghi e cittadini, che lo ricordano con affetto e stima.

Il minuto di silenzio osservato dal consiglio comunale è stato un momento di riflessione e rispetto per onorare la memoria di Pulcinelli. La comunità tifernate si è unita nel ricordo di un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita al servizio pubblico e al benessere della città.

La scomparsa di Stefano Pulcinelli ha lasciato un vuoto nella comunità, ma il suo contributo e il suo esempio continueranno a vivere nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. Il consiglio comunale ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia Pulcinelli, sottolineando l’importanza di ricordare e onorare chi ha dato tanto alla comunità.

Il presidente Bacchetta ha concluso il suo intervento con un messaggio di speranza e unità, invitando tutti a seguire l’esempio di Stefano Pulcinelli e a lavorare insieme per il bene della città. La cerimonia si è conclusa con un applauso in memoria di Pulcinelli, un gesto simbolico per celebrare la sua vita e il suo impegno.

La comunità tifernate continuerà a ricordare Stefano Pulcinelli come un uomo di valore, un amico e un esempio di dedizione al servizio pubblico. La sua eredità rimarrà un punto di riferimento per le future generazioni di amministratori e cittadini.

In conclusione, il consiglio comunale ha ribadito l’importanza di mantenere viva la memoria di Stefano Pulcinelli e di continuare a lavorare per il bene della comunità, seguendo il suo esempio di impegno e dedizione.