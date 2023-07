Conducente in panne lungo la SS3, fortuna la Polizia di Stato

Un conducente di un furgone è rimasto in panne lungo la Strada Statale 3 sulla E-45, precisamente in località San Giustino. Il veicolo immobilizzato ha sollevato preoccupazione tra gli automobilisti, considerando la pericolosità della posizione e la scarsa visibilità. La Sala Operativa della Polizia di Stato è stata prontamente allertata e ha inviato una pattuglia del Commissariato di Città di Castello per intervenire sulla situazione.

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno segnalato il veicolo in panne e hanno rallentato il traffico in modo da garantire la sicurezza degli automobilisti in transito. Hanno immediatamente preso contatti con il conducente, il quale ha confermato che il mezzo non era marciante. Di conseguenza, è stato richiesto l’intervento del soccorso stradale, che è arrivato poco dopo per assistere il conducente e rimuovere il veicolo.

Durante l’operazione di soccorso, gli agenti hanno gestito la viabilità, assicurando che il traffico scorresse senza intoppi fino alla completa rimozione del furgone. Dopo circa un’ora di intervento, l’ordinaria circolazione è stata ripristinata.

Al termine della disavventura, il conducente ha espresso la sua gratitudine agli agenti della Polizia di Stato per l’aiuto tempestivo e la professionalità dimostrata nel garantire la sua sicurezza e quella degli altri automobilisti.

La prontezza e l’efficacia dell’intervento della Polizia di Stato hanno dimostrato l’importanza di un’azione tempestiva per garantire la sicurezza stradale e il soccorso in situazioni di emergenza come quella vissuta dal conducente in panne.