Concerto francescano tra musica, pace e preghiera a Fighille

Il Coro Città di Piero in concerto venerdì sera nel Petriolo

📌 FLASH NEWS – Venerdì 28 agosto, alle 21.30 il Santuario di Santa Maria di Petriolo a Fighille ospita “Laudato sii nella pace”, concerto del Coro Città di Piero “Domenico Stella” tra musica, spiritualità e un messaggio francescano di pace.

Il concerto al Santuario di Santa Maria di Petriolo

Un incontro tra musica, spiritualità e riflessione sul valore della pace accompagnerà la serata di venerdì 28 agosto al Santuario di Santa Maria di Petriolo, a Fighille. Alle ore 21.30 è infatti in programma il concerto “Laudato sii nella pace”, secondo appuntamento musicale inserito nella prima edizione 2026 della rassegna culturale “Armonie Francescane tra Sapienza e Umiltà”.

Protagonista dell’appuntamento sarà il Coro Città di Piero “Domenico Stella” di Sansepolcro, formazione impegnata da anni anche nell’interpretazione di importanti composizioni contemporanee dedicate alla pace. La serata unirà il linguaggio della musica corale a una riflessione ispirata ai principi francescani della fraternità, della riconciliazione e della lode al Creato.

Il concerto si svolgerà inoltre in concomitanza con la Festa della Madonna al Santuario di Petriolo, prevista dal 28 al 30 agosto. Le celebrazioni offriranno quindi un ulteriore momento di incontro per i fedeli, con la musica inserita in un contesto dedicato anche alla preghiera e alla vita della comunità.

Coro, organo e percussioni per la serata di Fighille

La formazione corale sarà affiancata dall’organista Lorenzo Tosi e dalle percussioni di Mirko Alessio Umani. La direzione sarà affidata a Bruno Sannai e Paolo Fiorucci. Al concerto parteciperanno inoltre i musicisti del Sestetto Poco Fa, chiamati ad accompagnare strumentalmente il coro e a contribuire alla costruzione del percorso musicale previsto per la serata.

La presenza degli strumenti consentirà di sviluppare un dialogo con le voci del coro, mettendo in evidenza le caratteristiche timbriche e la capacità espressiva delle composizioni scelte. Il programma è stato costruito attorno a pagine musicali che condividono il riferimento alla pace, alla spiritualità e alla tradizione francescana.

L’appuntamento di Fighille rappresenta così una nuova tappa della rassegna Armonie Francescane, nata con l’obiettivo di proporre iniziative culturali capaci di mettere in relazione musica, patrimonio religioso e riflessione sui valori legati alla tradizione di San Francesco.

Nel programma le opere di Karl Jenkins

Una parte significativa del concerto sarà dedicata alle composizioni di Karl Jenkins, autore gallese presente da tempo nel repertorio del Coro Città di Piero “Domenico Stella”. La formazione di Sansepolcro ha infatti riservato particolare attenzione alle grandi opere contemporanee che affrontano il tema della pace.

Le pagine di Jenkins saranno inserite in un programma concepito come percorso musicale e spirituale, nel quale il canto corale diventa strumento per proporre un messaggio di fraternità e riconciliazione. La musica sarà quindi il filo conduttore di una serata che intende richiamare l’attenzione sul valore della pace come responsabilità e impegno nella vita quotidiana.

Il concerto punta a mettere in relazione la dimensione artistica con quella spirituale, mantenendo al centro il richiamo francescano alla fraternità universale e alla lode del Creato. Il pubblico sarà accompagnato attraverso differenti pagine musicali unite da questo comune riferimento.

L’omaggio a Padre Domenico Stella

Accanto alle opere contemporanee saranno eseguite anche composizioni di Padre Domenico Stella, religioso francescano e musicista al quale è intitolato il coro di Sansepolcro. L’appuntamento assume quest’anno un significato particolare perché coincide con il settantesimo anniversario della morte del compositore.

La sua produzione rappresenta una componente importante del programma previsto al Santuario di Santa Maria di Petriolo. Le composizioni di Padre Domenico Stella saranno proposte accanto alle pagine di Karl Jenkins, creando un collegamento tra la tradizione della musica sacra del Novecento e alcune delle esperienze più note della produzione corale contemporanea dedicata alla pace.

La scelta consente anche di ricordare una figura che ha lasciato un patrimonio musicale legato alla propria esperienza religiosa e artistica. Il concerto diventa quindi occasione per rinnovare la memoria di Padre Domenico Stella attraverso l’esecuzione delle sue opere e il lavoro del coro che porta il suo nome.

Armonie Francescane tra cultura e spiritualità

“Laudato sii nella pace” costituisce il secondo appuntamento musicale della prima edizione 2026 di “Armonie Francescane tra Sapienza e Umiltà”. Il progetto culturale propone un itinerario nel quale musica e spiritualità si incontrano attraverso iniziative legate all’eredità francescana.

La serata del 28 agosto sarà caratterizzata anche dalla presenza del sindaco Enea Paladino, del parroco don Paolo Martinelli e della curatrice dell’iniziativa Catia Cecchetti. La concomitanza con la Festa della Madonna rafforza il carattere comunitario dell’appuntamento, inserendo il concerto all’interno di tre giornate dedicate al Santuario di Petriolo.

Il riferimento alla pace costituisce il nucleo centrale dell’intero programma musicale. Attraverso il repertorio scelto, l’iniziativa intende proporre una riflessione sulle divisioni e sui conflitti, affidando alla musica il compito di richiamare i principi di dialogo, fraternità e riconciliazione.

Il Coro Città di Piero e il legame con il territorio

La partecipazione del Coro Città di Piero “Domenico Stella” conferma anche il rapporto della formazione con la vita culturale dell’Alta Valle del Tevere. Il gruppo corale porta avanti un’attività che affianca la valorizzazione della tradizione all’attenzione per importanti composizioni della musica corale contemporanea.

Nel concerto di Fighille questi due aspetti troveranno spazio nello stesso programma. Le composizioni di Padre Domenico Stella rappresenteranno il legame con il patrimonio della musica sacra, mentre le pagine di Karl Jenkins porteranno al Santuario un repertorio contemporaneo costruito attorno ai grandi temi della pace.

L’incontro tra coro e strumenti completerà il progetto artistico della serata, offrendo una dimensione musicale coerente con il significato dell’iniziativa. Musica, preghiera e riflessione saranno così i tre elementi attorno ai quali si svilupperà l’appuntamento del 28 agosto.

Una serata dedicata al messaggio francescano di pace

Il titolo stesso, “Laudato sii nella pace”, richiama il messaggio francescano e la volontà di trasformare il concerto in qualcosa che vada oltre la sola esecuzione musicale. La proposta vuole infatti accompagnare il pubblico lungo un percorso nel quale la bellezza del canto e degli strumenti possa favorire una riflessione sulla pace come valore condiviso e impegno quotidiano.

La cornice del Santuario di Santa Maria di Petriolo e la contemporanea Festa della Madonna inseriranno l’evento in un momento particolarmente significativo per la comunità e per i fedeli. Il concerto diventerà così parte delle iniziative che, tra il 28 e il 30 agosto, accompagneranno le celebrazioni nel Santuario.

L’appuntamento è fissato per venerdì 28 agosto alle ore 21.30. Sul palco il Coro Città di Piero “Domenico Stella”, l’organista Lorenzo Tosi, il percussionista Mirko Alessio Umani e i musicisti del Sestetto Poco Fa, con la direzione di Bruno Sannai e Paolo Fiorucci. Una serata nella quale il linguaggio della musica sarà utilizzato per riportare al centro fraternità, spiritualità e ricerca della pace.