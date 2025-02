Concerto emozionante all’Auditorium di San Giovanni Decollato

Concerto emozionante – Un’atmosfera carica di emozione ha pervaso l’Auditorium di San Giovanni Decollato durante il concerto della serie “Gli arnesi della musica”, evento realizzato dal circolo culturale “Luigi Angelini”, supportato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello. La partecipazione del pubblico è stata numerosa, a testimonianza del forte legame affettivo con il compianto Luigi Chieli, la cui memoria è stata onorata con parole sentite della consorte, Giuseppina Metucci. Le sue dichiarazioni hanno toccato profondamente i presenti, molti dei quali hanno avuto l’opportunità di conoscere le qualità umane del defunto presidente, il suo stile di vita gentile e la sua affabilità.

L’evento ha visto la partecipazione di artisti di talento, in particolare il duo composto da Roberto Noferini, violinista con un’importante carriera nel capoluogo altotiberino, e Donato D’Antonio alla chitarra. Quest’accoppiamento strumentale, non comune per l’Auditorium, è stato sottolineato dal direttore artistico della manifestazione, M° Fabio Battistelli, che ne ha evidenziato l’originalità e il fascino.

La performance musicale ha proposto un repertorio variegato, spaziando dal ‘600 con l’opera di Arcangelo Corelli fino a pezzi del ‘900 firmati da Béla Bartók. Durante il concerto, i musicisti hanno presentato le opere di due figure emblematiche della musica per corde: Nicolò Paganini e Gioachino Rossini. Le interpretazioni di Paganini, in particolare, hanno trovato spazio anche in un CD dedicato, testimoniando l’impegno e la passione dei musicisti.

L’esibizione ha riscosso notevoli apprezzamenti da parte del pubblico, che ha risposto con applausi calorosi, a cui sono seguiti bis, sempre con brani di Paganini. Il pomeriggio si è così trasformato in un’occasione di intensa condivisione di sentimenti e di esperienze musicali uniche.

La rassegna “Gli arnesi della musica” si distingue per la sua capacità di unire la comunità attraverso l’arte, e il tributo a Luigi Chieli si è rivelato un momento di grande significato, unendo passato e presente in un evento che ha celebrato la musica e l’umanità.

L’incontro musicale ha dimostrato come la musica possa fungere da ponte tra le generazioni e come le emozioni possano essere trasmesse attraverso le note, creando legami profondi tra i partecipanti. Le opere eseguite dai due musicisti hanno reso omaggio non solo alla tradizione musicale, ma anche alla figura di Luigi Chieli, il cui ricordo ha continuato a vivere attraverso le melodie e l’affetto di chi lo ha conosciuto.

In conclusione, il concerto ha rappresentato un momento significativo per la comunità di Città di Castello, unendo diverse generazioni e richiamando l’attenzione su valori quali la solidarietà, la memoria e l’amore per la musica. Questi elementi hanno caratterizzato l’evento, rendendolo non solo un semplice concerto, ma un’esperienza di vita condivisa che ha lasciato un segno nei cuori di tutti i presenti.