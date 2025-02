Concerto a Umbertide per il Giardino di San Francesco

Concerto – Domenica 16 febbraio, la Chiesa di Santa Maria della Pietà a Umbertide ha ospitato l’evento “Un Concerto per il Giardino di San Francesco”, organizzato dall’Associazione L’Altrapagina APS di Città di Castello e patrocinato dal Comune di Umbertide. L’iniziativa mirava a diffondere la cultura musicale e a promuovere il progetto “Il Giardino di San Francesco”, una rilevante iniziativa della comunità francescana che si prefigge di rivitalizzare e riqualificare l’area verde situata in via Capitini, dietro la Parrocchia di Santa Maria della Pietà.

Il progetto “Il Giardino di San Francesco” intende trasformare l’area in un luogo di incontro e sviluppo personale, promuovendo itinerari pedagogici di un’etica ecologica. Questo approccio, ispirato all’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, punta a crescere nella solidarietà, responsabilità e cura ambientale. Umbertide, situata tra Assisi e La Verna, vede in questo progetto un’opportunità per arricchire l’esperienza dei turisti e pellegrini, in un anno segnato dagli 800 anni delle Stimmate di san Francesco a La Verna e gli 800 anni dalla sua morte.

L’intero progetto è guidato dall’idea di “ecologia integrale”, che promuove una crescita armoniosa della persona in sintonia con il creato, seguendo i principi di San Francesco e l’Enciclica Laudato si’. Il concerto ha visto la partecipazione del Coro Polifonico Felciniano, il cui talento artistico ha sostenuto questa nobile causa.

Il concerto non solo ha arricchito culturalmente la comunità umbertidese, ma ha anche sensibilizzato il pubblico sull’importanza del progetto “Il Giardino di San Francesco”. La musica, come linguaggio universale, ha unito le persone, valorizzando il patrimonio artistico e spirituale della città.

Un ringraziamento particolare va all’Associazione L’Altrapagina APS e al Coro Polifonico Felciniano per il loro impegno nel dare voce a questa iniziativa, meritevole del massimo sostegno. L’evento è stato un momento di condivisione, musica e riflessioni dedicate al Giardino di San Francesco, sottolineando l’importanza di sostenere progetti che uniscono arte, cultura e valori sociali.