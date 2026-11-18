Il progetto lancia 400 magliette con lo slang in simboli CAA

📌 FLASH NEWS – Presentato il progetto Umbertide Comunic_A. Immagini, simboli e parole per facilitare la comunicazione nei negozi. Previsti un bollino per le attività aderenti e 400 magliette con espressioni giovanili tradotte in simboli CAA

È stato presentato martedì pomeriggio 17 novembre 2026, nella Sala Tevere di Umbertide, il progetto «Umbertide Comunic_A», dedicato alla diffusione della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). L’iniziativa punta a rendere più accessibili gli scambi nei luoghi della vita quotidiana, a cominciare dagli esercizi commerciali. Il programma prevede una rete di negozi riconoscibili da un bollino e una campagna che utilizza il linguaggio giovanile per far conoscere la CAA.

L’incontro si è svolto in una sala gremita. Sono intervenuti il sindaco Luca Carizia, l’assessora al Sociale e alle Pari opportunità Lara Goracci, la presidente di ASAD Liana Cicchi e la referente di ASAD per Umbertide Monica Nanni. Alla presentazione hanno partecipato anche le associazioni che hanno contribuito a realizzare il progetto.

Una rete di negozi riconoscibili dal bollino

La Comunicazione Aumentativa Alternativa affianca al linguaggio verbale immagini, simboli e parole. Il progetto propone di usare questi strumenti anche nei negozi, dove comprendere un’informazione ed esprimere una richiesta sono passaggi della stessa interazione. L’obiettivo è facilitare la comprensione, dare modo alle persone di comunicare i propri bisogni e aiutarle a esprimere una scelta. La proposta si rivolge a chiunque possa trarre beneficio da questi strumenti, comprese le persone con disabilità.

Il coinvolgimento dei commercianti servirà a costruire una prima rete territoriale di «Negozi CAA Friendly». Un bollino identificherà gli esercizi aderenti, rendendoli riconoscibili a chi cerca un luogo in cui poter utilizzare forme di comunicazione accessibile. Nel progetto, il commercio di prossimità assume così un ruolo legato alle relazioni quotidiane tra chi lavora nelle attività e chi le frequenta.

Lo slang giovanile tradotto in simboli

La campagna «Slang in CAA» prevede la realizzazione di 400 magliette con espressioni del gergo giovanile tradotte in simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa. La scelta di partire da parole e modi di dire familiari ai ragazzi mira ad avvicinare le nuove generazioni al tema dell’accessibilità. Le magliette offriranno un esempio di come un’espressione usata nel parlato possa essere resa anche attraverso una rappresentazione visiva.

Il percorso si basa sulla collaborazione tra Comune di Umbertide, ASAD, associazioni, attività commerciali e cittadini. La rete dei negozi riguarda l’uso della CAA negli scambi di tutti i giorni. La campagna con le magliette ha invece una funzione di sensibilizzazione e porta i simboli all’attenzione dei giovani attraverso il loro linguaggio.