Comune Montone attiva servizio assistenza per cambio medico famiglia

Il Comune di Montone, visti i pensionamenti di due medici di famiglia del territorio, i dottori Roberto Porrozzi e Lucio Fiorucci, ha attivato un nuovo servizio di assistenza per la compilazione e l’invio del modulo per il cambio del medico di cura.

Da mercoledì 19 gennaio i cittadini che devono iscriversi nelle liste di un nuovo medico, oltre a poterlo fare direttamente online con il proprio computer, possono recarsi dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 13, presso la sede del Municipio, in piazza Fortebraccio, per procedere con facilità alla scelta del nuovo medico, portando con sé la tessera sanitaria e un documento di riconoscimento.

“Nel nostro territorio – fa sapere l’Amministrazione comunale – arriverà un sostituto e avremo a disposizione così due medici di famiglia. Il medico di famiglia, spesso chiamato anche medico di fiducia, rappresenta una figura professionale fondamentale per tutta la comunità in quanto costituisce il primo contatto per il paziente con il sistema sanitario. Per mantenere attivo questo prezioso servizio nel territorio invitiamo i nostri cittadini a scegliere uno dei medici che presta servizio nel nostro Comune”.