Comune di Umbertide, il Consiglio approva l’acquisizione dello Stadio Città di Torino

Approvato all’unanimità il via all’iter amministrativo per farlo diventare di proprietà comunale

Il Consiglio Comunale di Umbertide nella seduta del 30 novembre ha approvato all’unanimità il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto definitivo per gli interventi di adeguamento funzionale dello stadio “Città di Torino”, al fine far diventare l’impianto di proprietà comunale.

Da Ufficio stampa Comune di Umbertide

Le dichiarazioni dell’assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Villarini

“La proposta che viene portata all’attenzione del Consiglio è importante e necessaria per avviare il processo di espropriazione dello stadio Città di Torino. Il progetto definitivo ha un importo di 140mila euro provenienti da mutuo acceso dal Comune di Umbertide. Come previsto dal progetto verrà rifatta tutta la recinzione dello stadio. Viene così dichiarata la pubblica utilità dell’opera e viene apposto il vincolo preordinato di esproprio e allineata la parte strutturale del Prg con la parte operativa”.

“Il Città di Torino – come ha ricordato l’assessore – non è di proprietà del Comune ma è di proprietà della Tiberis Srl che nel 1972 aveva dato in gestione al Comune lo stadio. La società risulta non più operativa e attiva, tanto che l’ultimo atto risale al 1976 con la pubblicazione del bilancio, ma legalmente la società non risulta estinta in quanto non c’è un atto di cancellazione dell’iscrizione dal registro delle imprese. Lo stadio Città di Torino rappresenta un patrimonio storico culturale e risorsa imprescindibile per gli spazi delle società sportive del territorio. Per questo è primario interesse di questa Amministrazione consentire alla cittadinanza di poter tornare a fruire dello stadio Città di Torino per rispondere sempre al meglio alle istanze di tutte le società sportive umbertidesi”.