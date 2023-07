Consiglio Comunale di Città di Castello approva variazione assestamento bilancio

Comune Castello – Il Consiglio Comunale di Città di Castello ha approvato a maggioranza la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2023-2025 con 15 voti favorevoli e 5 contrari. La deliberazione è stata presa con l’obiettivo di salvaguardare gli equilibri di bilancio e garantire servizi, investimenti e sgravi per i cittadini.

La variazione di assestamento riguarda l’intero triennio di bilancio 2023-2025 e prevede un incremento delle entrate per 1.108.605,08 euro e un incremento delle uscite per 1.490.337,63 euro, con l’applicazione dell’avanzo libero, vincolato e degli accantonamenti per 358.039,49 euro. L’assessore al Bilancio Mauro Mariangeli ha spiegato che l’assestamento ha riassorbito completamente il tesoretto di 2.885.911,66 euro portato dal rendiconto 2022, principalmente applicato per far fronte all’integrazione dei maggiori costi necessari per interventi sul patrimonio comunale.

L’assessore ha evidenziato che alcune spese sono state sostenute per rispondere alle necessità e alle opportunità di finanziamento offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ma ha riconosciuto le criticità riguardanti l’aumento dei costi energetici e la lenta riscossione dei crediti da parte del Comune.

Il dibattito durante la seduta del Consiglio ha visto l’opposizione sollevare dubbi sulla variazione di assestamento, sottolineando la necessità di una maggiore programmazione e contenimento delle spese. La maggioranza, invece, ha difeso le scelte strategiche, affermando che la variazione era necessaria per sfruttare le opportunità offerte dal PNRR e sostenere i servizi e gli investimenti sul territorio.

Il sindaco Luca Secondi ha sottolineato che l’assestamento non è un intervento in corsa, ma un obbligo di legge per apportare aggiustamenti rispetto al bilancio di previsione e ha difeso le scelte politiche strategiche fatte dall’amministrazione comunale per ottenere importanti risorse finanziarie per l’edilizia scolastica e promuovere lo sviluppo economico del territorio.

La variazione di assestamento è stata quindi approvata, garantendo al Comune di Città di Castello la possibilità di affrontare le sfide finanziarie e le opportunità di sviluppo previste per il triennio 2023-2025.