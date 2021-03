Chiama o scrivi in redazione

Compra un cucciolo di cane sul web, ma è una truffa

Gli uomini del Commissariato di Polizia di Città di Castello hanno scoperto e denunciato all’Autorità Giudiziaria, a seguito di attività d’indagine, un cittadino italiano della provincia di Lecce il quale, attraverso un noto sito web di annunci e vendite on line, aveva indotto un cittadino tifernate a versare in suo favore un bonifico di 800 euro per l’acquisto di un cane di razza.

Il presunto venditore aveva simulato di possedere un grande allevamento nella città di Bologna. L’acquirente, che non ha mai ricevuto il cucciolo, si è rivolto quindi agli uomini del Commissariato di Polizia di Città di Castello, diretti dal Vice Questore dr. Michele SANTORO, i quali sono risaliti all’identità dell’uomo poi denunciato per i reati di sostituzione di persona e truffa.