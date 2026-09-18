Cocaina e contanti in auto, arrestato 25enne dai Carabinieri

Umbertide, trovati 21 grammi di cocaina e 1.185 euro in auto
📌 FLASH NEWS – Umbertide, i Carabinieri fermano un 25enne durante un controllo sulla S.P. Tiberina 3 bis. Sequestrati 9 involucri con circa 21 grammi di cocaina e 1.185 euro in contanti. Il provvedimento è stato convalidato dal GIP di Perugia.
Il controllo lungo la Tiberina 3 bis
Un 25enne è stato arrestato dai Carabinieri perché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’operazione è stata condotta nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Compagnia dei Carabinieri di Città di Castello.
I militari della Stazione di Umbertide stavano effettuando un servizio di perlustrazione lungo la S.P. Tiberina 3 bis quando hanno fermato l’autovettura guidata dal giovane.
Durante le verifiche, l’atteggiamento del conducente ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo attraverso una perquisizione personale e del veicolo.
Sequestrati nove involucri di cocaina
Gli accertamenti hanno portato al rinvenimento di nove involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 21 grammi.
Nel corso della stessa attività i militari hanno trovato anche 1.185 euro in contanti. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.
Gli elementi raccolti durante il controllo hanno quindi portato i militari a contestare al giovane la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
Il rito direttissimo davanti all’autorità giudiziaria
Terminate le formalità previste, il giovane è stato condotto davanti all’Autorità giudiziaria di Perugia per il rito direttissimo.
Il GIP del Tribunale di Perugia ha convalidato il provvedimento. Al termine dell’udienza, il 25enne è stato posto in libertà.
Il giovane ha chiesto di poter accedere al patteggiamento della pena. Per la definizione della richiesta è prevista una nuova udienza nei prossimi giorni.
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