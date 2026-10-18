Cocaina a Umbertide, arrestato un 32enne in zona industriale

Controlli tra Umbertide e Trestina quattro persone segnalate

📌 FLASH NEWS – Arrestato a Umbertide un 32enne trovato con 31 involucri di cocaina: circa 29 grammi. Il giudice ha convalidato l’arresto. Nei controlli tra Umbertide e Trestina quattro persone segnalate alla Prefettura per possesso di droga.

Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Umbertide con l’ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. L’intervento è avvenuto durante i servizi rafforzati dei Carabinieri della Compagnia di Città di Castello, impegnati nel fine settimana tra il comune di Umbertide e Trestina, frazione di Città di Castello.

L’attività ha coinvolto i militari delle Stazioni e del Nucleo Radiomobile. Il dispositivo prevedeva posti di controllo e vigilanza sulle principali strade della zona, con particolare attenzione alla prevenzione dei furti nelle abitazioni e al contrasto dello spaccio.

Il controllo tra i capannoni di Umbertide

A richiamare l’attenzione dei Carabinieri è stato il comportamento del 32enne, notato mentre cercava di nascondere alcuni oggetti tra i capannoni della zona industriale di Umbertide.

I militari sono intervenuti immediatamente per effettuare un controllo. Gli accertamenti hanno consentito di trovare nella disponibilità dell’uomo 31 involucri termosaldati contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 29 grammi.

Al termine delle procedure, il 32enne è stato arrestato. Le indagini sono condotte dalla Procura della Repubblica di Perugia.

Arresto convalidato e richiesta di patteggiamento

Su disposizione del pubblico ministero, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia, in attesa di comparire davanti al giudice per il giudizio direttissimo. All’esito dell’udienza, il giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto. La difesa ha presentato una richiesta di patteggiamento. Le informazioni diffuse non riportano l’esito di questa istanza né indicano una pena concordata.

Quattro segnalazioni per possesso di stupefacenti

Nel corso dello stesso servizio, i Carabinieri hanno inoltre individuato quattro persone di età compresa tra 25 e 45 anni in possesso di piccole quantità di hashish e cocaina.

Per tutte è scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura di Perugia. Si tratta di provvedimenti distinti dall’arresto eseguito nella zona industriale, adottati nell’ambito delle verifiche sul possesso di sostanze stupefacenti.

Alla guida del motociclo con la patente revocata

Gli accertamenti sulla circolazione stradale hanno portato anche a una sanzione nei confronti di un uomo di 41 anni, sorpreso a condurre un motociclo nonostante la revoca della patente di guida.

I servizi straordinari proseguiranno nelle prossime settimane. L’obiettivo indicato dai Carabinieri è consolidare la prevenzione dei reati e adeguare la presenza delle pattuglie alle esigenze del territorio, mantenendo l’attenzione sulle aree interessate dai controlli.