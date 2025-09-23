Coach Bartolini: Altotevere pronta per la nuova stagione

Preparazione in corso, Altotevere pronta a crescere

Il tecnico dell’ErmGroup Altotevere, Marco Bartolini, si mostra fiducioso al termine del primo test stagionale contro il Terni Volley Academy, sottolineando la crescita del gruppo nonostante le difficoltà tipiche di un periodo di preparazione intensa, come riporta il comunicato dell’Ufficio Stampa di ErmGroup Altotevere.

Venerdì scorso la squadra ha affrontato un match congiunto fuori casa, un appuntamento utile più a verificare l’atteggiamento e la tenuta mentale dei giocatori che a fare risultato. “Avevo chiesto ai ragazzi di mettersi in campo con la giusta mentalità – racconta Bartolini – volevo capire come si sarebbero rapportati tra loro, la loro capacità di comunicare e di reagire nelle situazioni di difficoltà che si sono presentate nel primo set, dove il Terni ha mostrato maggiore freschezza fisica e incisività in battuta”.

Il primo allenatore ha osservato come il punto a punto sia stato equilibrato, ma un break di servizio da parte del palleggiatore avversario abbia rotto l’equilibrio a favore dei ternani. “Noi abbiamo pagato qualche errore e poca incisività proprio in quel fondamentale, ma questo fa parte del percorso di crescita e della fase di preparazione che stiamo affrontando”, spiega Bartolini.

Dal secondo set, la squadra ha cambiato passo, dimostrando coesione e determinazione. “Abbiamo imposto il nostro gioco, spingendo dalla linea dei nove metri e prendendo in mano le redini della partita”, sottolinea l’allenatore. Questo cambiamento ha portato alla vittoria delle due frazioni centrali del match, con un terzo set dominato dalla concentrazione e dalla buona organizzazione di gioco.

Il quarto set ha visto il ritorno del Terni, che ha cercato di ribaltare il risultato, approfittando anche dei cambi in formazione operati da Bartolini. Il match si è concluso con un pareggio, ma per il tecnico questo risultato ha un valore relativo. “I risultati in questa fase sono secondari – precisa – l’importante è capire a che punto siamo nella preparazione e come rispondono i giocatori sul piano fisico e mentale.”

Bartolini si dice soddisfatto del comportamento del gruppo, in particolare per l’inserimento dei nuovi arrivati e la loro capacità di adattarsi rapidamente al gioco della squadra. “Il gruppo lavora con serietà e dedizione, e la loro voglia di mettersi in gioco è tangibile. Ho dato loro la libertà di esprimersi in campo senza troppe restrizioni tattiche, per favorire una crescita naturale e condivisa.”

L’allenatore riconosce però che la fase fisica di potenziamento è ancora centrale in questo momento e che gli atleti si sentono “ancora un po’ imballati”, condizione normale per chi sta affrontando un’intensa preparazione atletica. Dall’altro lato, il Terni si è presentato più “alleggerito” e motivato, trattandosi della loro prima stagione in Serie A3 Credem Banca e di un debutto davanti al pubblico di casa.

Nel complesso, il test ha fornito indicazioni importanti su cui lavorare nei prossimi giorni. “Sono fiducioso perché vedo un gruppo unito, che ha voglia di migliorare e di affrontare la stagione con spirito combattivo”, conclude Bartolini.

Ora l’ErmGroup Altotevere proseguirà la preparazione con impegno, pronta a farsi trovare pronta per l’avvio del campionato, puntando su una squadra che già mostra i primi segni di grande compattezza e determinazione.